Beats 充電の自由度をさらに広げる Beats USB-C編み込み式3mの充電ケーブルを発売



「Beats 3m ケーブル」 カラー：ボルトブラック、サージストーン、ニトロネイビー、ラピッドレッド 価格：4,480円（税込） 販売場所：Apple Store直営店、Apple Storeオンライン、正規販売店



Beatsは3メートルのUSB-Cケーブルの発売を発表しました。ブランドの代名詞でもある、スタイル、品質、パフォーマンスを体現するこのケーブルは、動きの制約を軽減し、一日を通してより自由で快適な使用体験を提供します。本製品は、ボルトブラック、サージストーン、ニトロネイビー、ラピッドレッドという鮮やかでエレクトリックな全4色展開で、50以上の国と地域で発売されます。本日よりapple.comにて4,480円（税込）でご注文いただけるほか、順次、 Apple Store直営店、正規販売店でも販売を開始いたします。

耐久性を追求したBeatsの充電ケーブルは、絡まりにくい編み込み式のデザインを採用し、ほつれを防ぐために内部が強化されています。最大240Wの超高速充電に最適化されたこの3mケーブルは、スピードと効率性を高め、充電中のストレスを最小限に抑えます。

品質とパフォーマンスを保証するため、この充電ケーブルは設計及び製造プロセス全体を通して数千時間に及ぶテストを実施しています。すべてのUSB-C対応AppleおよびAndroidデバイスと互換性があり、充電、同期、オーディオ、CarPlay、データ転送をサポートします。

お気に入りのBeats製品やノートパソコンの充電において、耐久性を損なうことなく、高速かつ効率的な充電を提供します。さらに、長さと柔軟性が加わったことで、コンセントの位置にとらわれることなく、より自由な使い方が可能です。充電しながらロスレスオーディオを再生したりお気に入りの動画シリーズをストリーミングしたりと、ソファでくつろぎながら、あるいは部屋中を動き回りながらお楽しみいただけます。

最適な充電を行うには、USB-CケーブルをUSB-Cアダプタと組み合わせ、互換性のあるiPhoneやその他のデバイスをコンセントから充電してください*。

*USB-C電源アダプタは別売りです。

Beatsケーブルのバリエーション





Beatsについて

2006年に設立されたBeatsは、テクノロジーとスポーツ、音楽、ファッションを融合させた先駆的なコンシューマーエレクトロニクスブランドです。Appleファミリーの一員として、ロサンゼルスに拠点を構え、プレミアムなオーディオ製品およびアクセサリの開発を通じて革新を続けています。数々の受賞歴を誇るキャンペーンやカルチャーを軸としたパートナーシップを通じ、次世代の音楽ファンと深くつながりながら、音楽の聴き方、自己表現など、音楽体験そのものを進化させていくことを目指しています。

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