ウェビナー運用の“いまさら聞けない”を、現場知でひもとく。Bizibl、「100問100答」シリーズとして2つの実務型ウェビナーを同時開催

株式会社Bizibl Technologies

ウェビナーマーケティングツール「Bizibl（ビジブル）」を提供する株式会社Bizibl Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役：花谷 燿平、以下 Bizibl）は、オンラインカンファレンス運営および共催ウェビナー運用における現場実務をテーマとしたウェビナー「オンラインカンファレンス 100問100答～いまさら聞けない現場の『なぜ？』を全部拾います～」(https://attendee.bizibl.tv/sessions/segSp84vNygs?s=2gae8vp27pc)および「共催ウェビナー 100問100答～いまさら聞けない現場の『なぜ？』を全部拾います～」(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seUsRKQPPYCr?s=t5p31v9d80o)を、2026年5月7日（木）から5月11日（月）までの期間、Bizibl上にて開催いたします。

◼︎開催背景：現場に蓄積される“言語化されない悩み”

オンラインカンファレンスや共催ウェビナーは、リード獲得や商談創出の可能性を広げる一方で、実務の現場では、表に出にくい細かな悩みや判断の難しさが日常的に発生します。登壇者のアサイン、共催先への依頼、集客設計や当日の進行、事後フォローに至るまで、成果に直結する論点でありながら、体系的に共有されにくく、担当者個人の経験に依存しているのが実情です。

◼︎企画の意図：施策ではなく「運用構造」を見直す

Biziblでは、成果を高めるためには施策数を増やすこと以上に、運用構造や設計思想を見直すことが重要だと考えています。本ウェビナーは、現場で発生する「細かな迷い」をそのままにせず、一つひとつ言語化し、再現可能な知見へと整理することを目的としています。参加者から寄せられた疑問にその場で回答する公開Q&A形式を通じて、属人化しやすいノウハウを構造として捉え直します。

◼︎ウェビナーの特徴：すべての「いまさら」を拾い上げる設計

本企画は、事前に寄せられた質問と当日のチャットをもとに進行します。どのような初歩的な内容でも受け止め、時間内に扱いきれなかった質問については後日フォローを行うことで、参加者の疑問を取りこぼさない設計としています。また、ラジオ形式での進行により、業務の合間でも参加しやすい視聴体験を提供します。

◼︎テーマ別に分解した2つのウェビナー構成

今回のウェビナーは、論点の異なる2領域を分け、それぞれの実務に特化した内容で構成しています。

オンラインカンファレンス 100問100答では、大規模施策特有の進行管理や演出設計、登壇者対応、タスク整理といった論点を扱います。本番に向けて増え続けるタスクや不確実性に対し、どのように優先順位をつけ、破綻なく進行するかといった「運用全体の設計」に踏み込みます。

共催ウェビナー 100問100答では、パートナーとの関係性を前提とした実務に焦点を当てます。企画設計や集客配分、当日の進行、事後のリード分配など、複数企業が関与するからこそ発生する調整や意思決定のポイントを扱い、「1社単独では起きない難しさ」に対する解像度を高めます。

◼︎提供価値：現場で「次に何をするか」が明確になる

本ウェビナーは、単なる知識提供ではなく、実務への接続を重視しています。現場で発生する具体的な疑問を起点に整理することで、参加者が自社の施策にそのまま適用できる判断軸や進め方を持ち帰ることができます。「なんとなく不安だったこと」を言語化し、次のアクションに落とし込める状態を目指します。

◼︎開催概要｜オンラインカンファレンス 100問100答

ウェビナー名： オンラインカンファレンス 100問100答～いまさら聞けない現場の「なぜ？」を全部拾います～

開催期間： 2026年5月7日（木）～2026年5月11日（月）

開催形式： Biziblでのウェビナー配信

定員： 100名

主催： 株式会社Bizibl Technologies

申込方法：https://attendee.bizibl.tv/sessions/segSp84vNygs?s=2gae8vp27pc

◼︎開催概要｜共催ウェビナー 100問100答

ウェビナー名： 共催ウェビナー 100問100答～いまさら聞けない現場の「なぜ？」を全部拾います～

開催期間： 2026年5月7日（木）～2026年5月11日（月）

開催形式： Biziblでのウェビナー配信

定員： 100名

主催： 株式会社Bizibl Technologies

申込方法：https://attendee.bizibl.tv/sessions/seUsRKQPPYCr?s=t5p31v9d80o