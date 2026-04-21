頭痛予報アプリ「ずつけあ」、リリース翌日にUV（紫外線）予報機能を追加～気圧・花粉に続き、紫外線リスクも無料で一元管理～
もると株式会社
・皮膚ダメージ（シミ・シワ）
特に春～夏にかけては、
・時間帯ごとの紫外線レベル確認
・気圧変化グラフ
・通知機能のパーソナライズ化
サービス名：ずつけあ（ZutsuCare）
機能追加の背景
近年、紫外線は単なる日焼けだけでなく、以下のような影響が注目されています。
・頭痛や倦怠感の誘発
・皮膚ダメージ（シミ・シワ）
・自律神経への影響
特に春～夏にかけては、
「気圧変化 × 花粉 × 紫外線」の複合的なストレスにより、体調不良を感じる方が増加します。
当社はこれらを総合的に管理できるアプリとして、「ずつけあ」の機能拡張を実施しました。
■ 新機能「UV（紫外線）予報」について
新たに追加されたUV機能では、以下が可能です。
・紫外線強度を段階表示（弱い～非常に強い）
・時間帯ごとの紫外線レベル確認
・ユーザー毎の肌に応じた日焼けまでの目安確認
これによりユーザーは、
“体調リスク × 環境リスク”を同時に把握できるようになります。
■ 「ずつけあ」でできること（最新版）
「ずつけあ」は以下の情報をワンストップで提供します。
・頭痛予報（4段階）
・気圧変化グラフ
・3日間気象庁天気予報確認
・花粉飛散情報（10種類）
・頭痛ダイアリー
・🌞 UV（紫外線）予報【NEW】
すべての機能を完全無料（0円）で利用可能です。
■ 今後の展開
当社は今後、以下の強化を予定しています。
・通知機能のパーソナライズ化
・個人データに基づく体調予測
・季節・地域別のリスク分析強化
「ずつけあ」は、単なる予報アプリではなく、
日常の体調管理インフラとしての進化を目指します。
■ サービス概要
サービス名：ずつけあ（ZutsuCare）
URL：https://zutsucare.com/
料金：完全無料
対応：Web / iOS / Android
iOS:https://apps.apple.com/jp/app/id6760262384
Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.molto.ohmyheadeache