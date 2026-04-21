『家で生ききる。最後まで自宅で。訪問看護18のストーリー』刊行

株式会社デザインケア

2026年4月13日、株式会社デザインケア（本社：名古屋市中村区、代表取締役・看護師：藤野泰平）は、在宅医療の実例をまとめた書籍『家で生ききる。最後まで自宅で。訪問看護18のストーリー』（発行：池田書店）を刊行いたしました。

本書は、全国13都道府県で34の訪問看護ステーションを展開する株式会社デザインケアの現場で実際に関わった事例をもとに、在宅医療の価値を伝える実例集です。

病気を抱えながらも自宅で過ごすことを選択した患者様とご家族のリアルなストーリーを18例収録。「家で生ききる」という選択肢の可能性を、医療職だけでなく患者・家族にも伝える内容となっています。

近年、在宅医療や在宅看取りへの関心が高まる中、本書は現場の具体的な事例を通して、自宅療養という選択肢の理解を深める一冊となっています。

◆書籍概要

書名：家で生ききる。最後まで自宅で。訪問看護18のストーリー

著者：株式会社デザインケア

出版社：池田書店

発行日：2026年4月13日

定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）

ページ数：240ページ

ISBN：978-4-262-12381-3

分類コード：C3047

池田書店HP書籍紹介ページ :https://www.ikedashoten.co.jp/book-details.php?isbn=978-4-262-12381-3

◆著者について

株式会社デザインケアは、全国13都道府県において34の訪問看護ステーションを展開し、在宅医療の提供を行っています。「日本の隅々まで、一人でも多くの方へ最高のケアをお届けする」「訪問看護を日本の社会インフラにする」ビジョンの実現に向けて挑戦しています。本書は、各拠点での訪問看護の実践から生まれた事例をもとに制作されました。

◆会社概要

会社名：株式会社デザインケア

所在地：名古屋市中村区名駅2丁目38-2 オーキッドビル3A

事業内容：訪問看護ステーションの運営等

株式会社デザインケア・みんなのかかりつけ訪問看護ステーション

2014年11月創業。「日本の隅々まで最高のケアを届ける」ビジョンを掲げ、医療過疎地にもケアを届けること、「最高のケア」を提供することに挑戦中。全国13都道府県において34の訪問看護ステーションを展開し、在宅医療の提供を行っています。