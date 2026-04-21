『行程表クラウド by NAVITIME』貸切バスの「バス運賃自動見積もりフォーム」機能を提供開始

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西 啓介、本社：東京都港区）は、2026年4月23日（木）より、大型観光バス対応の行程表作成ツール『行程表クラウド by NAVITIME』にて、貸切バス事業者や旅行会社のWebサイト上で概算運賃の自動計算と見積もり作成を可能にする新機能「バス運賃自動見積もりフォーム」を提供開始いたします。

本機能は、貸切バス事業者や旅行会社の自社Webサイトに、一般のお客様もしくは旅行会社向けの、見積依頼用のお問い合わせフォームを表示できる機能です。

近年、貸切バス業界では、旅行会社を介さず、一般利用者がバス会社へメールや電話、FAX、自社Webサイト上の問い合わせフォームなど様々な方法で問い合わせや見積もり依頼を行うケースが増加しており、バス事業者の問い合わせ対応業務の負荷が増大しています。これらの中でも、Webサイト上の問い合わせフォームにおいては、多くがフリーテキスト形式であるため、行程情報の不足や表記揺れが発生しやすく、営業担当者が電話やメールで詳細を確認するという対応が常態化しています。

また、手作業による運賃計算や行程作成には時間がかかるため、見積もり提示までのタイムラグによる成約機会の損失や、見積もり提示後に利用者の予算との乖離が判明するケースもあり、見積もり作成業務の効率化が課題となっています。

本機能では、出発地・目的地・降車場所・各到着希望時間など、概算見積もりを出すために必要な内容を、利用者がフォームに沿って入力するだけで、画面上に即座に行程表と概算運賃を表示できます。

正確な見積もりを即座に提供できるようにすることで、営業担当者の作業の手間を軽減し、その分の時間で顧客満足度の高い提案やサポートに集中できるため、受注率の向上にも寄与します。

本機能の提供により、煩雑な見積もり業務を自動化・効率化することで、業界全体の労働環境改善と生産性向上、および持続可能な運行体制の構築に貢献してまいります。

■本機能の特徴・メリット

・精度の高い概算運賃の即時算出による機会損失の防止

フォームに入力されたデータをもとに、自社Webサイト上で、瞬時に概算運賃を提示します。

その場で行程表と概算運賃が提示されるため、見積もり依頼内容の確認や概算見積もり算出の手間が省けるうえに、回答を待つ間の利用者離脱を防ぎ、スムーズな成約へと繋げます。

・ルート確認の手間を削減し、シームレスな事務連携

概算運賃を確認後、正式に問い合わせへ進むと、フォームに入力されたデータは自動で『行程表クラウド』に連携され、そのまま正式な行程表や見積書の作成が可能です。

これまで営業担当者が一件ずつ調べていた距離や時間を瞬時に算出します。また、車高や車幅、大型車駐車場など大型バス特有の各種規制情報を考慮した独自の経路探索エンジンにより、大型バスの走行距離・時間から算出される基準額を元にした見積もりを提供できます。

●『行程表クラウド by NAVITIME』について

『行程表クラウドby NAVITIME』は、旅行会社や貸切バス事業者向けのSaaS型Webサービスです。貸切バス（大型・中型・小型・コミューター）を含む車と、公共交通、徒歩、自転車を組み合わせた最適なルート検索や料金計算等が可能で、個人/団体旅行、MICE等における行程表作成や見積書業務のデジタル化をサポートし、旅行や貸切バスに関する業務の効率化を支援します。全国の大型バスの交通規制等を考慮したナビゲーションアプリ『バスカーナビ』との連携も行えます。

▶『行程表クラウドby NAVITIME』紹介ページ(https://lp.koteihyo-cloud.navitime.co.jp/)

▶ご利用に関するお問い合わせフォーム(https://lp.koteihyo-cloud.navitime.co.jp/inquiry)

※「NAVITIME」は、株式会社ナビタイムジャパンの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。