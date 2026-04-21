KANADEMONO 虎ノ門ヒルズにて開催の「TOKYOROOMS展」に展示協力。クリエイター達の「6畳」をカスタマイズ家具で演出

ルームクリップ株式会社

9000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダーの独自サービス。あなただけの「ちょうど良い」を実現するパーソナライズ家具のKANADEMONOを展開するルームクリップ株式会社KANADEMONOカンパニー（以下当社、本社：東京都渋谷区）は、株式会社ソーシャルインテリア（本社：東京都港区、代表取締役社長：町野 健、以下ソーシャルインテリア）が主催する2026年4月18日（土）～5月17日（日）開催「TOKYOROOMS展 ～40の部屋、40通りの生き方～（以下、本展）」にて、5つの部屋へ展示協力いたしました。

TOKYOROOMS展とは

各種各様の“40部屋”を通して制作者が表現した様々な価値観/生き方と出会い、本当に自分が心地よいと思う部屋や価値観を発見する体験型展覧会です。ソーシャルインテリアは本展を通じて、「好きなものを選ぶ喜び」「自分の価値観に気付くきっかけ」「部屋を自己表現として楽しむ文化」を広げ、日本における“空間の新しい捉え方”を提示します。

会場には40の個性あふれる部屋が並び、来場者は一つひとつの世界観を巡りながら、自分の「好き」や価値観に出会うこれまでにない鑑賞体験を味わえます。

展示協力の背景：家具選びの「諦め」をなくし、6畳の可能性を広げる

日本の住宅事情において「6畳」は身近でありながら、レイアウトの制約を受けやすい空間でもあります。KANADEMONOは、この課題に対するソリューションとして「1cm単位のサイズオーダー」を提供し、一人ひとりの好みにマッチする空間づくりを可能にしていることを強みとしています。本展の「6畳」という空間の中で「多面的な部屋の形」を表現するというコンセプトは、私たちが挑戦を義務付けられたお題だと感じるとともに、「部屋とは生き方そのものである」というテーマにも深く共感し、今回の展示協力に至りました。

KANADEMONOが彩る5つの特別な部屋

本展において、KANADEMONOは以下の5つの部屋に家具を提供し、それぞれのテーマに合わせた空間づくりをサポートしています。※五十音順

１.荒井詩万 「クチュールフローラル ～纏う空間～」

２.佐伯ポインティ 「（ほぼ）ポインティの部屋」

３.モモコグミカンパニー 「みくるの部屋」

４.RoomClip 「黒の部屋 ～深みの選択～」

５.RoomClip 「白の部屋 ～広がりの選択～」

展示協力クリエイター・協賛社について

１. 荒井詩万（インテリアコーディネーター）

インテリアコーディネーター。住宅やマンションのコーディネート・リノベーションを数多く手掛け、住まう人に寄り添う心地よい空間づくりが人気。インテリアスクールや大学非常勤講師、TVをはじめとしたメディア出演など幅広く活躍している。

＜選定アイテム＞

THE CAFE TABLE / ラバーウッド White Steel カフェX × ラウンド φ81 - 90

カラー：Natural

サイズ：φ90cm

商品番号：CTB-K03R-CFX-WH

価格：60,000円（税込）

https://kanademono.design/collections/cafe-table-allitems/products/ctb-k03r-cfx-wh-l

２. 佐伯ポインティ（マルチタレント / YouTuber）

マルチタレント。1993年生まれ、東京都出身。早稲田大学を卒業後、株式会社コルクに漫画編集者として入社。 17年に独立し、猥談系YouTuberとして活動。趣味はガチャポン、特技はおしゃべり、チャームポイントは大笑顔・

＜選定アイテム＞

THE TABLE / ラバーウッド ナチュラル × Black Steel

サイズ：幅140cm × 奥行60cm

脚：Square Bar

商品番号：TBL-K03-SB-BK

価格：54,800円（税込）

https://kanademono.design/products/tbl-k03-bk?variant=32465592385598

３. モモコグミカンパニー（作家）

東京都出身、ICU卒。2023年にて解散したBiSHのメンバーとして活躍。メンバー最多の17曲の作詞を担当。小説『御伽の国のみくる』（河出書房新社）の刊行など執筆活動を展開。展示「言葉をひろう」の開催やメディア出演など、多方面で幅広く活躍。

＜選定アイテム＞

シンプル アイアン ハンガーラック W90 / W120

カラー：Black

サイズ：90cm

商品番号：RAC-K0025-BK-M

価格：16,800円（税込）

https://kanademono.design/products/rac-k0025?variant=40259159294014

４.５. RoomClip（住まい・暮らしのソーシャルプラットフォーム）

家具や家電、住宅設備など、住まいの写真を投稿・閲覧できる日本最大級のSNS。2012年のサービス開始当初から集まってきた、実際に人が生活する部屋の写真は累計650万枚超。リアルな暮らしの投稿が集まり、多彩なアイデアに出会うことができる。

＜選定アイテム：「黒」をテーマにした部屋＞

・THE FRAME SHELF /本体 1連 STANDARD

サイズ：幅80cm × 奥行45cm、商品番号：FRM-KF-K01-BK-0845-S、価格：51,000円（税込）

https://kanademono.design/products/frm-kf-k01-bk-s?variant=42377677668414

・THE FRAME SHELF /本体 1連 HIGH

サイズ：幅80cm × 奥行45cm、商品番号：FRM-KF-K01-BK-0845-L、価格：74,000円（税込）

https://kanademono.design/products/frm-kf-k01-bk-l?variant=42377677963326

・THE FRAME SHELF / 背面パネルオプション 単品

サイズ：80cm、商品番号：FRM-PN-K01-BK-0800、価格：16,000円（税込）

https://kanademono.design/products/frm-pn-bk?variant=41611855757374

・シンプル アイアン ハンガー 10本セット type A

カラー：Black、商品番号：RAC-K0039-BK、価格：4,980円 （税込）

https://kanademono.design/products/rac-k0039?variant=41000242839614

・Elegant Floral Medallion Rug 120×170

カラー：Dark gray、商品番号：RUG-150-DG、価格：28,000円（税込）

https://kanademono.design/products/rug-150?variant=40241481383998

・MIYOSHI RUG × KANADEMONO Hand Tufted Rug 70×45

カラー：ブラック、商品番号：RUG-K09-030、価格：8,800円（税込）

https://kanademono.design/products/rug-K09?variant=41662574657598

＜選定アイテム：「白」をテーマにした部屋＞

・THE CAFE TABLE / リノリウム 全32色 White Steel 4本脚 × ラウンド φ81 - 100

カラー：Mushroom、サイズ：φ81cm、脚：4Pin Triangle

商品番号：CTB-K16R-TRG4-WH、価格：79,800円（税込）

https://kanademono.design/products/ctb-k20r-pin4-wh-l?variant=41769948479550

・Gridlines Playful Cotton Blend Rug

サイズ：140cm × 210cm、商品番号：RUG-180-M、価格：28,000円（税込）

https://kanademono.design/products/rug-180?variant=41649081548862

イベント開催概要

TOKYOROOMS展 ～40の部屋、40通りの生き方～

・会期：2026年4月18日（土）～5月17日（日）

・会場：TOKYO NODE GALLERY（虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45F）

・主催：株式会社ソーシャルインテリア（TOKYOROOMS展実行委員会）

・特設サイト：https://subsclife.com/tokyorooms/exhibition

・観覧料：一般 1,900円、小人（3歳～小学生）950円

※表示料金は消費税込

※2歳以下は無料です

※こどもの日（5月5日）限定で、小人は無料になります

※障がい者手帳をお持ちの方とその介助者（1名まで）は無料です

・チケット購入はこちら：https://artsticker.app/events/105971

・特設サイト：https://subsclife.com/tokyorooms/exhibition

KANADEMONOについて

KANADEMONOでは、パーソナライズ家具ブランドとして、「完璧さ」よりも「ちょうど良さ」を大切にしています。「9000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダー」という独自の強みを発揮し、自分らしいライフスタイルを思い通りにデザインできるようサポートします。

シンプルだけど洗練されたデザイン、使い心地の良さを追求したアイテムたちは、天板・脚・サイズまで自分好みにカスタマイズ可能です。多様な価値観が認められる今の時代、一人ひとりの個性や好みにマッチする家具をリーズナブルな価格で、しかも短納期で提供します。

オンラインストア https://kanademono.design

運営について

会社名：ルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー

代表者名：代表取締役 高重正彦

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目28番1号

KANADEMONOメインオフィス：東京都目黒区中目黒1-9-3

ブランド設立：2018年2月

事業内容：家具の製造・販売、ECにおけるインテリアサービス事業、空間コーディネート事業

ブランドサイト：https://bydesign.co.jp/

お問い合わせ先

◼︎本件に関するお問い合わせ先

KANADEMONOカンパニー 広報PR担当 https://bydesign.co.jp/contact/