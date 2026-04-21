外装ルーバーの上下 2 点固定仕様「VertiLine（バーティライン）」を新発売

株式会社エービーシー商会写真は上下固定のイメージです。（ルーバーピッチ@200 mm）

建材の開発、製造、輸入、販売を行う（株）エービーシー商会（本社：東京都千代田区、社長：東川 茂樹）は、外装ルーバーの上下 2 点固定仕様「VertiLine（バーティライン）」（特許出願中）を発売しました。

通常、外装ルーバーを施工する際は、設計強度を確保するために、ルーバー裏面に下地材を設置し、ルーバーと下地材を 3 点で固定します。そのため、バルコニーやエントランスなどに施工する場合、裏面には下地材や金具が露出してしまい、意匠面が課題となっていました。

この度発売した「VertiLine」は、上下 2 点固定のみで構造上の安全性を担保できるようになりました。そのため、裏面に中間支持材を取り付ける必要がありません。さらに、嵌合タイプの専用背面材を使用することにより、裏面からの意匠性が向上します。取付方法は、専用下地材（インナーベース）を使用する「上下固定」と、階高またぎでも外壁に設置可能な「背面固定」の 2 タイプをご用意しています。両タイプとも、固定金具間は 3,830 mm・設計風圧力は 3,000N/平方メートル まで対応可能です。

当社では当製品の 1 年以内の販売目標 1 億円とし、バルコニーやエントランス・パーティションなどへの普及に努めてまいります。

- 取付方法（特許出願中）

- 対応品番

- 専用背面材

■製品お問い合わせ先

アルウィトラ・シーリング事業部

TEL：03-3507-7194

このリリースは弊社オフィシャルサイト「ニュースリリース」に掲載しています。

https://www.abc-t.co.jp/news/2026/article/20260417-verti.html

■PDFデータ

https://prtimes.jp/a/?f=d16820-234-176fb385feee86fa460f68b9b7b0aa0c.pdf

■会社概要

株式会社エービーシー商会

東京都千代田区永田町2-12-14

https://www.abc-t.co.jp/

・エービーシー商会とは

エービーシー商会は設立以来70年以上、建材のプロフェッショナルとして成長を続けるマーケティングカンパニーです。商社機能とメーカー機能の両方を有し、ブランド価値のある商品ラインナップに技術力を結合して“高品質”をご提供できる点が強みです。商品は身近なランドマークや商業施設、住宅のほか、オフィスビル、公共施設、工場、倉庫、駐車場などに使われ、都市の快適と安全、産業の発展に大きく貢献しています。