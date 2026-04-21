昭和レトロな贅沢。「昔ながらのかため食感」がたまらない！「クラシックプリンパフェ」が登場！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、定番スイーツのかため食感が特長の「クラシックプリン」を使用した「クラシックプリンパフェ」とカカオの香りとコクを感じる「生チョコ風モンブラン」を4月22日（水）より全国のスシローにて販売いたします。

“SUSHIRO Cafe”では、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエによって開発されたスイーツを販売しています。年間200種類を超える試作品の中から、厳選したこだわりのスイーツを、お客さまへとお届けしています。

4月22日（水）からは、スシローの定番スイーツ「クラシックプリン」をまるごと１つ使用した、プリンが主役の「クラシックプリンパフェ」が登場します。昔ながらのかため食感で、カスタードのコク深い「クラシックプリン」に、ミルクアイス、カラメルソースなどを合わせました。たまごのコクと滑らかな食感が広がる贅沢なパフェです。

さらに同日より、「生チョコ風モンブラン」もご用意しております。アクセントになるよう、センターのホイップクリームには、チョコチップを加えています。トッピングにココアパウダーをかけ、カカオの香りとコクを感じられる一品です。

ぜひこの機会に“SUSHIRO Cafe”から登場する、昔ながらのかため食感のプリンが主役になったパフェと、カカオの香りやコクを感じられるモンブランを全国のスシローでお楽しみください。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

商品概要

■商品名：クラシックプリンパフェ

■価 格：税込380円～

■販売期間：2026年4月22日（水）～5月10日（日）

但し販売予定総数48万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

■商品名：生チョコ風モンブラン

■価 格：税込280円～

■販売期間：2026年4月22日（水）～5月10日（日）

但し販売予定総数27万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※写真はイメージです。

“SUSHIRO Cafe”とは

スシローでは、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、こだわりのスイーツを提供しています。定番スイーツに加えて、年間約50種類の新作スイーツが登場し、おいしさはもちろん、スシローに来るたびに新たな発見や驚きをご提供いたします。スシロー商品開発部には専属パティシエが在籍しており、パティシエを含むメンバーを中心に日々最新の情報を集めて新しい商品をご提供できるように試行錯誤しています。

【パティシエ紹介】

月輪ひかり

製菓学校を卒業後、一流ホテルのレストラン専属パティシエとして勤務したのち、スシローのスイーツ部門の商品開発担当に。菓子製造技能士（2級）試験において、大阪地区の成績優秀者として表彰経験も。

作田潤一

幼いころから食に携わることを志し、個人店のチーフ・パティシエとして勤務した後、一流ホテルのパティシエとして、スイーツの開発・製造に携わる。入社以後も、幅広い経験を活かして、スイーツ開発に取り組む。

佐藤真衣子

製菓学校卒業後、大手菓子メーカーで長年、デザートの商品開発に従事。メーカーで培った幅広い知識とトレンド感覚を活かし、お客さまの反応を直接感じられるスシローで、新たなスイーツ開発に取り組む。

内平愛理

製菓学校卒業後、人気のあるケーキ店などで経験を積み、パティスリーの立ち上げや店長兼シェフ・パティシエとして活躍。製造から経営までこなした幅広い経験を活かし、常識にとらわれない自由な発想で商品開発を手掛ける。