「福岡PARCO」25年度取扱高286億円で過去最高を達成

株式会社パルコ

福岡PARCO（店長：長江良和）は、2025年度（25年3月～26年2月）の累計取扱高が286億円（前年比105％）となり、開業以来最高実績を更新しました。年間を通じて展開した15周年モチベーション(2010年3月開業)を活用した営業企画の強化を図りながら、上期では、隣接の「ワン・フクオカ・ビルディング」(25年4月24日)開業による街場集客増による波及効果として飲食ゾーンが大きく伸長。また、話題性の高いIPコンテンツのポップアップストアや、SP/イベント拠点である「PARCO FACTORY」(本館5F）では、お笑い芸人・ロバート 秋山竜次による人気クリエイティブコンテンツ「クリエイターズ・ファイル」の展覧会をはじめ、多様なジャンルの企画実施により、幅広い広域からの集客を図っております。

今春の改装では、IPコンテンツの強化にも注力し、世界のポップカルチャーをリードする九州初出店となるアートトイブランド「POP MART」が1月にオープンしました。同じく九州初出店となる「MIZUNO SPORTSTYLE POP-UP」（3月)をはじめ、計6ショップの区画入替を実施しました。また、既存のPOPUPスペース「GATE」(本館１F)に続く、２拠点目となるイベントスペースを本館B１Fに新設し、常設２拠点となる体制強化を図り、話題性の高いコンテンツを順次展開していきます。

今期は、2027年2月末の営業終了に向けたラストイヤーキャンペーンを展開し、開業以来、取組を強化してきた近隣商業施設との連携や、地元企業やクリエイター等とのコラボレーション施策の拡充を図り、９月以降での謝恩企画や、エンタテインメント企画など、多彩なイベントを展開していきます。

※株式会社パルコは事業年度を3月～2月としております。（上半期：3月～8月、下半期：9月～2月）

ラストイヤーキャンペーン「Hey!PARCO～パルコらしさは、止まらない。～」が、3月より始動

■25年度アイテム別実績 ※25年度取扱高の24年度比

2027年2月末の営業終了に向け、 ラストイヤーキャンペーン「Hey!PARCO ～パルコらしさは、止まらない。～ 」をコンセプトに、ラストイヤーを飾るティザーキャンペーンが、３月より始動。本格焼酎メーカー「霧島酒造」の人気焼酎「KIRISHIMA Nｏ.8」とのコラボ企画や、地元企業（福岡県北九州市）「シャボン玉石けん」の新商品を含むポップアップショップ等の展開に加え、大型交通広告（OOH）での露出を強化することで、７月から本格的に開始するキャンペーンスタートに向けて、期待感の醸成を進めています。

「Hey!PARCO」 特設サイト：Hey! PARCO｜福岡PARCO(https://fukuoka.parco.jp/page/heyparco/)

■リニューアル店舗

2025年度／イベント企画実績

今後のスケジュール

1/31(土)NEW OPEN 本館7F「POP MART」3/20(金)NEW OPEN 本館3F「MIZUNO SPORTSTYLE POP-UP」【動員数1万人突破】秋山竜次 presents 10周年 クリエイターズ・ファイル 胸やけ大博覧会King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING"2025-26 TREASURE TOUR[PULSE ON] IN JAPAN【九州初上陸】ナルミヤキャラクターズ POP UP SHOP【九州初上陸】The Powerpuff Girls POP UP STORE「ガールズの休日」今年も本館B1F「イベントスペース」で開催中！※4/26(日)終了「名探偵コナンプラザ」4/24(金)～5/13 (水)＠本館5F PARCO FACTORY「Kis-My-Ft2 with PARCO G.W.Campaign」4/24(金)～5/6(水)九州初「忍術学園 忍たま 購買部」5/16(土) ～5/31(日)＠本館5F PARCO FACTORY