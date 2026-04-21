【相模原市】“森林づくり”をサポートする「企業の森」の参加企業等を募集します！

・相模原市型「企業の森」＊について

相模原市役所

相模原市は、市域面積の約6割を森林が占めています。これらの森林は、水源環境の保全や山地災害の防止、二酸化炭素吸収による地球温暖化防止など、多様な働きを持つ大切な財産です。こうした森林を健全な姿で次世代に引き継いでいくためには、長期的な森林の将来像を見据え、木材の利活用を図り、市民全体で支える森林整備体制を構築していく必要があります。

こうしたビジョンのもと、多様な主体との森林づくりを行っていくことを目的に、令和8年度より相模原市型「企業の森」がスタート。5年間の継続した森林ボランティア活動への参加や寄附を行っていただける企業・団体を募集しています。

市内の整備された森林

＊「企業の森」とは、企業や団体が主体となり、森林の保全・育成（植樹、下刈り、間伐など）に資金や労力を提供する社会貢献活動です。CSR（企業の社会的責任）やSDGs、脱炭素社会の実現を目指す企業のESG投資の一環として、自治体や森林所有者と連携して行われます。

・募集 参加概要

■募集期間： 令和８年５月２９日（金）まで

※募集期間を経過しても随時相談を受け付けています

■対象 ： 企業または団体（市内外は問いません）

■参加内容：

１.森林ボランティア活動

［活動場所と募集数］

・小原市有林（緑区小原） １社（または団体）

・木もれびの森（南区大野台、若松等） ２社（または団体）

［活動期間］

５年間 ※５年経過後に引き続き活動することもできます。

森林ボランティア活動イメージ

［活動内容］

年１～２回程度、植栽、下草刈り、枝打ち、間伐などの森林整備を行っていただきます。

２.寄附

［使途］ 相模原市内の森林整備に活用させていただきます。

［受入］ 暮らし潤いさがみはら寄附金にて受入をします。

［金額］ 任意の金額をご設定いただけます。

■応募方法：

市ホームページ「さがみはら森林情報館」にて公開している申込用紙にご記入のうえ、相模原市 森林政策課まで送付をお願いいたします。

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/1026504/shinrin/index.html

◎参加企業・団体が相模原市型「企業の森」に参加した場合の想定メリット

・市のホームページ内「企業の森」ページに参加企業・団体の情報が掲載されます。・企業や団体のCSR活動やSDGsに資する取組としてアピールすることが可能です。・森林ボランティア活動は企業や団体の研修等にも活用することが可能です。