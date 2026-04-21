【シェラトン沖縄サンマリーナリゾート】リブランド10周年記念　第4弾特別企画〜海の恵みを“未来のアート”に。未来を担う子どもたちと海を守る〜地域交流イベント「SUNSUN Festa 2026」開催

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シェラトン沖縄サンマリーナリゾート（所在地：沖縄県国頭郡恩納村、総支配人：久物宏基）は、2026年6月1日（月）にシェラトンへのリブランドから10周年を迎えます。当ホテルではこれまでのご愛顧への感謝の気持ちを込め、この節目を祝う複数のエクスペリエンスをご用意。今回第4弾として、2026年5月23日(土)〜5月24日(日)の期間、恩納村内の小中学校に通う児童・生徒および保護者の皆様をご招待した地域交流イベント「SUNSUN Festa 2026」を開催いたします。2016年6月1日に大規模リニューアルを経て、リブランドした「シェラトン沖縄サンマリーナリゾート」。沖縄でも珍しいホテル敷地内にマリーナを所有し、滞在することそのものが目的になる、癒しと遊びが融合したテーマパーク型ビーチリゾートとして大人から子どもまで一日中楽しめるご滞在を提供しております。10周年記念第4弾として開催する「SUNSUN Festa 2026」は、ホテルが位置する恩納村への感謝を込めて、村内の小中学校に通う児童・生徒および保護者の皆様をご招待し、プールやマリンアクティビティ、ジップラインなどを体験いただく地域交流イベント。またアクティビティだけでなく、楽しみながら学びを深める機会として、恩納村内のビーチでのビーチクリーン活動も実施いたします。さらに、集めた漂流ごみを活用した「ゴミアート」の制作も。実際にごみに触れ、再利用する体験を通して、環境問題や沖縄の自然の尊さを身近に捉えていただくとともに、子どもたちとホテルスタッフが心を通わせる時間を創出します。本イベントを通じて、当ホテルをより身近に感じていただき、より気軽に訪れていただける存在となれるよう、地域の皆様へ感謝の気持ちをお届けいたします。■地域交流イベント「SUNSUN Festa 2026 （サンサンフェスタ2026）」概要ホテルが位置する恩納村への感謝を込めて、村内の小中学校に通う児童・生徒および保護者の皆様をご招待した地域交流イベントを開催いたします。楽しみながら学びを深めるビーチでのビーチクリーン活動や、漂着ごみを回収・活用したゴミアート制作。他にもホテル内のプールやマリンアクティビティ、ジップラインなどを体験いただけます。子どもたちとホテルスタッフがともに環境問題を身近に捉え、沖縄の自然の尊さを分かち合う時間を創出します。＜SUNSUN Festa 2026でご体験できる内容＞▼学びアクティビティ・恩納村内ビーチのビーチクリーン活動・ビーチクリーンのゴミを活用してオブジェ作成▼体験アクティビティ・サンマリーナビーチでのグラスボート、ロケットボート・屋内、屋外プールのご利用・キッズプレイエリア「ザ・コーブ」のご利用・ギャザリングスペース「あしびなー」のご利用・メガジップ体験 特別料金でのご利用*・VRステーション体験 特別料金でのご利用*▼食事・ランチビュッフェ 特別価格でのご利用（ホテルレストラン「ダイニングルーム センス」）*【期間】2026年5月23日(土)〜5月24日(日)【時間】9:00〜17:00 (ビーチクリーンは10:00より開始予定)【対象】沖縄県恩納村内の小中学校に通う児童・生徒および保護者の皆様【料金】無料（ジップラインなど一部アクティビティ・レストランは有料）【注意事項】※ご予約方法等の詳細は、恩納村教育委員会を通じて各学校へご案内いたします。※一部アクティビティは午後からご提供を予定しております。※安全面を考慮し保護者の同伴が必須となります。※雨天及び荒天等の状況により一部体験がご利用いただけない場合がございます。※参加人数には上限があります。※*マークコンテンツは有料でのご提供になります。