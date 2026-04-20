【Dior】エセル・ケインが『COACHELLA 2026』で着用したルックのサヴォワールフェールを公開
クリスチャン・ディオール合同会社
(C) Sophie Carre
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2026年4月17日、アメリカ カリフォルニア州のインディオにて開催中された『COACHELLA 2026』にて、エセル・ケインがジョナサン・アンダーソンによるディオールのルックを纏い、パフォーマンスを披露しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。
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エセル・ケインは、ウエストで結ぶデザインのブラックジャージードレスを着用しました。ロングパネルにはほつれ風の刺繍が施されています。モスリン製のマスクと、2026年春夏 オートクチュール コレクションから着想を得た、ファブリックフラワーとサテンのリボンで構成されたヘッドピースを合わせ、ルックが完成しています。
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