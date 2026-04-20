「マイナビ・日経 2027年卒大学生就職企業人気ランキング」調査　本社所在地域別[九州・沖縄]で4年連続となる第1位を獲得

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アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社

ゲストハウス型婚礼施設「ララシャンス」を、全国に展開し、そのほか食品事業や人財事業など複数の事業を運営するアイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本社：佐賀県伊万里市新天町、代表取締役社長COO：中嶋　大祐）は、株式会社マイナビと株式会社日本経済新聞社が共同で実施した「マイナビ・日経 2027年卒大学生就職企業人気ランキング」において、本社所在地域別[九州・沖縄]※で第1位、業種別[冠婚葬祭] で第1位、文系総合では、第41位を獲得しました。


※　福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の8県




理念に基づいた人事評価

我が社は、ビジョン、コアバリュー、パーパス、ミッション、経営理念の基、「感動」をテーマに若手スタッフを中心とした会社説明会を実施しております。また、人事理念には、「チャレンジすることなく成果を上げた人財より、高い目標にチャレンジしたが失敗した人財の方を評価する」という「挑戦」にフォーカスした人事評価基準を明示しております。


加えて、経営理念にある「国籍・宗教・性別・年齢・経験に関係なく」という言葉のとおり、24歳で支店を統括する支配人や、26歳で200人以上の部下を持つ総支配人に抜擢するなど、年功序列ではない、経営理念を軸とした人事評価制度を実践しております。



採用ホームページ：https://recruit.ikk-grp.jp/


採用公式Instagram：https://00m.in/YokFi(https://www.instagram.com/ikkrecruit?igsh=MW56NXd2ajM3aHlzZg==)






11年連続TOP3にランクイン

当社は本ランキングにおいて、2016年以降11年連続でTOP3にランクインしております。


また、2018～2022年は4年連続第1位、今回は4年連続第1位の獲得となります。





「マイナビ・日経 2027年卒大学生就職企業人気ランキング」調査概要


調査対象：2027年3月卒業・修了見込みの全国大学3年生、大学院1年生（調査開始時点）


調査期間：2025年10月1日～2026年3月23日


調査方法：就職情報サイト「マイナビ2027」「マイナビ国際派就職」会員及び27年3月卒業予定


　　　　　の日経ID保有学生やマイナビ主催のイベント会場などで告知を行い、ウェブ上のアン


　　　　　ケートフォームで回収。企業人気ランキングは5社連記方式、選社理由は１社につき


　　　　　2項目を選択する複数回答


有効回答：文系総合:25,980人、理系総合:8,925人、合計:34,905人(文系男子:11,531人、


　　　　　文系女子:14,449人、理系男子:5,793人、理系女子:3,132人)、うち理系院生1,605人


　URL　：https://job.mynavi.jp/conts/2027/tok/nikkei/ranking27/rank_area.html




本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
経営企画室
Tel.050-3539-1122
Fax.092-937-7031
info-ir@ikk-grp.jp
〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5



会社概要


[社名]　アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社


[証券コード]　2198東証プライム


[住所]　佐賀県伊万里市新天町722-5


[設立]　1995年11月1日


[資本金]　351百万円


[代表者]　代表取締役社長　中嶋　大祐


[売上高]　2025年10月期連結売上高22,455百万円


[ホームページ]　https://www.ikk-grp.jp/


[事業内容]


グループ会社の経営管理等、挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供



[グループ会社]　アイ・ケイ・ケイ株式会社


　　　　　　　　PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA


　　　　　　　　アイケア株式会社


　　　　　　　　株式会社明徳庵


　　　　　　　　Ambihone株式会社