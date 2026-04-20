「マイナビ・日経 2027年卒大学生就職企業人気ランキング」調査 本社所在地域別[九州・沖縄]で4年連続となる第1位を獲得
ゲストハウス型婚礼施設「ララシャンス」を、全国に展開し、そのほか食品事業や人財事業など複数の事業を運営するアイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本社：佐賀県伊万里市新天町、代表取締役社長COO：中嶋 大祐）は、株式会社マイナビと株式会社日本経済新聞社が共同で実施した「マイナビ・日経 2027年卒大学生就職企業人気ランキング」において、本社所在地域別[九州・沖縄]※で第1位、業種別[冠婚葬祭] で第1位、文系総合では、第41位を獲得しました。
※ 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の8県
理念に基づいた人事評価
我が社は、ビジョン、コアバリュー、パーパス、ミッション、経営理念の基、「感動」をテーマに若手スタッフを中心とした会社説明会を実施しております。また、人事理念には、「チャレンジすることなく成果を上げた人財より、高い目標にチャレンジしたが失敗した人財の方を評価する」という「挑戦」にフォーカスした人事評価基準を明示しております。
加えて、経営理念にある「国籍・宗教・性別・年齢・経験に関係なく」という言葉のとおり、24歳で支店を統括する支配人や、26歳で200人以上の部下を持つ総支配人に抜擢するなど、年功序列ではない、経営理念を軸とした人事評価制度を実践しております。
採用ホームページ：https://recruit.ikk-grp.jp/
採用公式Instagram：https://00m.in/YokFi(https://www.instagram.com/ikkrecruit?igsh=MW56NXd2ajM3aHlzZg==)
11年連続TOP3にランクイン
当社は本ランキングにおいて、2016年以降11年連続でTOP3にランクインしております。
また、2018～2022年は4年連続第1位、今回は4年連続第1位の獲得となります。
「マイナビ・日経 2027年卒大学生就職企業人気ランキング」調査概要
調査対象：2027年3月卒業・修了見込みの全国大学3年生、大学院1年生（調査開始時点）
調査期間：2025年10月1日～2026年3月23日
調査方法：就職情報サイト「マイナビ2027」「マイナビ国際派就職」会員及び27年3月卒業予定
の日経ID保有学生やマイナビ主催のイベント会場などで告知を行い、ウェブ上のアン
ケートフォームで回収。企業人気ランキングは5社連記方式、選社理由は１社につき
2項目を選択する複数回答
有効回答：文系総合:25,980人、理系総合:8,925人、合計:34,905人(文系男子:11,531人、
文系女子:14,449人、理系男子:5,793人、理系女子:3,132人)、うち理系院生1,605人
URL ：https://job.mynavi.jp/conts/2027/tok/nikkei/ranking27/rank_area.html
本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
経営企画室
Tel.050-3539-1122
Fax.092-937-7031
info-ir@ikk-grp.jp
〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5
会社概要
[社名] アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
[証券コード] 2198東証プライム
[住所] 佐賀県伊万里市新天町722-5
[設立] 1995年11月1日
[資本金] 351百万円
[代表者] 代表取締役社長 中嶋 大祐
[売上高] 2025年10月期連結売上高22,455百万円
[ホームページ] https://www.ikk-grp.jp/
[事業内容]
グループ会社の経営管理等、挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供
[グループ会社] アイ・ケイ・ケイ株式会社
PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA
アイケア株式会社
株式会社明徳庵
Ambihone株式会社