アニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』より、かわいいミニキャラや美麗な場面写を使用したオンラインくじが登場！

イエロー株式会社ファッション・アパレル雑貨を中心に企画・製造・販売など、国内外のブランドのOEM事業を手がけるイエロー株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：阪崎英一郎、以下「当社」）は、同社が展開するオンラインくじサービス「ガラくじONLINE」にて、アニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』の豪華賞品が当たる〈アニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』オンラインくじ〉を、2026年4月27日（月）12時より販売開始いたします。

作中のキャラクターをかわいらしいミニキャライラストで表現したアイテムをはじめ、美麗なティザービジュアルや場面写を使用したグッズなど、魅力的な景品を多数ご用意しております。ぜひこの機会にお楽しみください。

＜アニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』オンラインくじ 概要＞

販売期間：2026年4月27日(月)12:00～2026年5月25日(月)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ： https://garakuji.com/lotteries/odayakakizoku

■商品ラインナップ

A賞：B2タペストリー（全1種）

B賞：えらべる！A5アクリルパネル（全7種）

※当選後、全7種の中からお好きなデザインをお選びいただけます。

C賞：アクリルスタンド（全7種）

※全 7 種のうち、いずれか 1 つが当たります。

D賞：アクリルキーホルダー（全7種）

※全 7 種のうち、いずれか 1 つが当たります。

E賞：缶バッジ（全7種）

※全 7 種のうち、いずれか 1 つが当たります。■購入特典1 会計につき 10 枚購入ごとに 1 枚ランダムでもらえるブロマイドです♪※全 7 種。ランダムでの配布となります。

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イエロー株式会社とは？

イエロー株式会社は東京・大阪を拠点とし、小物雑貨・アパレルを主体に様々なオリジナルグッズのOEM・企画販売を担うものづくりの会社です。

培ってきたノウハウを活かしクライアントのご要望に寄り添いながら、斬新で価値のあるオリジナルグッズの企画・制作のご提案をいたします。

ガラくじONLINEとは？

スマートフォンや PC から手軽に参加できるオンラインくじサービスです。人気キャ

ラクターグッズなど、ここでしか手に入らない景品が当たります。今すぐ挑戦して、

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会社概要

会社名：イエロー株式会社

本社所在地：〒150-6207 東京都渋谷区桜丘町

代表者：阪崎英一郎