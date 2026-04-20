Hacobu、4月27日に「CLOオブザイヤー2025受賞・ホクシンが語る”可視化から始まる物流改善”」と題したオンラインセミナーを開催。

株式会社Hacobu

データの力で物流課題を解決する株式会社Hacobuは、2026年4月27日、「CLOオブザイヤー2025受賞・ホクシンが語る可視化から始まる物流改善」と題し、オンラインセミナーを開催いたします。

セミナー開催背景

日経ビジネス「CLO オブザイヤー 2025」でHacobu賞を受賞したホクシン株式会社より、矢野勝己氏をお招きし、可視化・現場改善・物流DXを段階的に積み上げた実践経験についてお話しいただきます。同社担当チームは物流の専門家ではないながらも、荷待ち・荷役時間で60分以内という目標を大幅にクリアしました。さらに運送会社との業務連絡では月間50時間の削減を実現しています。その試行錯誤と意思決定のリアルについてお届けします。

開催概要

日時：2026年4月27日（月）11:00-11:40

場所：オンライン

費用：無料

URL：https://www.go.movo.co.jp/WebSeminar20260427CLO2025__SPSeminar_LP.html

株式会社Hacobuについて

クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy（ハコブ・ストラテジー）」、システムインテグレーション・AI導入支援「Hacobu Solution Studio（ハコブ・ソリューションスタジオ）」を展開。6年連続シェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」、AI発注・輸送最適化サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、ドライバーの働き方を変えるスマホアプリ「MOVO Driver」の提供に加え、物流DXパートナーとして企業間物流の最適化を支援しています。https://hacobu.jp/

※1 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2025年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03650/ バース管理システム市場のベンダー別拠点数。本調査に参加した国内主要システム6社の拠点数合計をシェア100%とした場合のシェア