『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、SRT特殊学園所属 RABBIT小隊のスナイパー「ミユ」がアクションフィギュアに！！
RABBIT4、狙撃します
ゲーム中のイラストを元に、枯れ葉や枝がついた彼女の印象的な姿で立体化。
長距離狙撃時の伏せた姿勢が再現できるよう、広い可動範囲を確保。
SRT特殊学園から支給された、「RABBIT-39式小銃」や観測に必要な双眼鏡といった装備に加え、いつも持ち歩いているサッドバニーポット、メモリアルロビーで訓練中の彼女に止まるスズメが付属。
さらに、彼女には欠かせないゴミ箱も、本体を納められるサイズで立体化!フェイスパーツは微笑み顔に、狙撃時の片目閉じ顔や気弱で卑屈なジト目顔の3種が付属。
※海洋堂直営店でのご予約には特典として、「ぐるぐる目」が付属します。
■商品概要
●商品名：リボルテック ミユ
●仕様：彩色済み可動フィギュア
●サイズ：全高約130mm
●オプションパーツ
・オプションハンド × 6
・オプションフェイス x 3
・サッドバニーポット x 1
・ゴミ箱 x 1
・RABBIT-39式小銃 x 1
・オプション銃身 x 1
・双眼鏡 x 1
・スズメ x 1
・ディスプレイスタンド x 1
※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません
海洋堂直営店、予約限定追加付属品
・ぐるぐる目 x 1
●原型制作：まおーじ
●デザイン・イラスト：YutokaMizu
●希望小売価格 ：12,100円（税込）
●発売：2026年8月予定
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商品取り扱い店
●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十
※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください
▼海洋堂直営店（ご予約で、「ぐるぐる目」が特典として付属します）
●海洋堂オンラインストア
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●ホビーロビー東京
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ
電話番号：03-3253-1951
※不定休
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●中国Tmall海洋堂旗艦店
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本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3
代表者：代表取締役 渡邊 経康
設立：1964年4月
URL：https://kaiyodo.co.jp/
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事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。
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