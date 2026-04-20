『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、SRT特殊学園所属 RABBIT小隊のスナイパー「ミユ」がアクションフィギュアに！！

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株式会社海洋堂


RABBIT4、狙撃します


ゲーム中のイラストを元に、枯れ葉や枝がついた彼女の印象的な姿で立体化。


長距離狙撃時の伏せた姿勢が再現できるよう、広い可動範囲を確保。


SRT特殊学園から支給された、「RABBIT-39式小銃」や観測に必要な双眼鏡といった装備に加え、いつも持ち歩いているサッドバニーポット、メモリアルロビーで訓練中の彼女に止まるスズメが付属。


さらに、彼女には欠かせないゴミ箱も、本体を納められるサイズで立体化!フェイスパーツは微笑み顔に、狙撃時の片目閉じ顔や気弱で卑屈なジト目顔の3種が付属。





















































※海洋堂直営店でのご予約には特典として、「ぐるぐる目」が付属します。












■商品概要


●商品名：リボルテック　ミユ


●仕様：彩色済み可動フィギュア


●サイズ：全高約130mm


●オプションパーツ


・オプションハンド × 6


・オプションフェイス x 3


・サッドバニーポット x 1


・ゴミ箱 x 1


・RABBIT-39式小銃 x 1


・オプション銃身 x 1


・双眼鏡 x 1


・スズメ x 1


・ディスプレイスタンド x 1
※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません
海洋堂直営店、予約限定追加付属品


・ぐるぐる目 x 1


●原型制作：まおーじ


●デザイン・イラスト：YutokaMizu


●希望小売価格 ：12,100円（税込）
●発売：2026年8月予定


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商品取り扱い店


●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十


※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください



▼海洋堂直営店（ご予約で、「ぐるぐる目」が特典として付属します）


●海洋堂オンラインストア


https://www.kyd-store.jp/c/genre/revo/nr091


●ホビーロビー東京


〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ
電話番号：03-3253-1951


※不定休
https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html(https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html)


●中国Tmall海洋堂旗艦店


株式会社海洋堂

本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3
代表者：代表取締役　渡邊 経康
設立：1964年4月

URL：https://kaiyodo.co.jp/
Twitter：https://twitter.com/kaiyodo_PR
Facebook:https://www.facebook.com/KAIYODO1964
Instagram:https://www.instagram.com/kaiyodo_pr

事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。

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