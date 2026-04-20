『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、SRT特殊学園所属 RABBIT小隊のスナイパー「ミユ」がアクションフィギュアに！！

株式会社海洋堂

RABBIT4、狙撃します

ゲーム中のイラストを元に、枯れ葉や枝がついた彼女の印象的な姿で立体化。

長距離狙撃時の伏せた姿勢が再現できるよう、広い可動範囲を確保。

SRT特殊学園から支給された、「RABBIT-39式小銃」や観測に必要な双眼鏡といった装備に加え、いつも持ち歩いているサッドバニーポット、メモリアルロビーで訓練中の彼女に止まるスズメが付属。

さらに、彼女には欠かせないゴミ箱も、本体を納められるサイズで立体化!フェイスパーツは微笑み顔に、狙撃時の片目閉じ顔や気弱で卑屈なジト目顔の3種が付属。

※海洋堂直営店でのご予約には特典として、「ぐるぐる目」が付属します。

■商品概要

●商品名：リボルテック ミユ

●仕様：彩色済み可動フィギュア

●サイズ：全高約130mm

●オプションパーツ

・オプションハンド × 6

・オプションフェイス x 3

・サッドバニーポット x 1

・ゴミ箱 x 1

・RABBIT-39式小銃 x 1

・オプション銃身 x 1

・双眼鏡 x 1

・スズメ x 1

・ディスプレイスタンド x 1

※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません

海洋堂直営店、予約限定追加付属品

・ぐるぐる目 x 1

●原型制作：まおーじ

●デザイン・イラスト：YutokaMizu

●希望小売価格 ：12,100円（税込）

●発売：2026年8月予定

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

商品取り扱い店

●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十

※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください

▼海洋堂直営店（ご予約で、「ぐるぐる目」が特典として付属します）

●海洋堂オンラインストア

https://www.kyd-store.jp/c/genre/revo/nr091

●ホビーロビー東京

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ

電話番号：03-3253-1951

※不定休

https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html(https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html)

●中国Tmall海洋堂旗艦店

株式会社海洋堂

本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3

代表者：代表取締役 渡邊 経康

設立：1964年4月



URL：https://kaiyodo.co.jp/

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Facebook:https://www.facebook.com/KAIYODO1964

Instagram:https://www.instagram.com/kaiyodo_pr



事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。



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