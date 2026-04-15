AIアバターをブランドの顔に。Perxona（パーソナ）、日本最大級の展示会「Startup JAPAN EXPO 2026」に出展中

XRSPACE CO., LTD

XRSPACE CO., LTD（本社：台湾・台北市、以下XRSPACE）が提供するAIアバタープラットフォーム「Perxona（パーソナ）」は、本日2026年4月15日（水）より、幕張メッセで開催中の「Startup JAPAN EXPO 2026」に出展しています。会場ではブース「2-16」にて、企業向けAIアバターの活用事例やデモンストレーションを紹介しています。

■ 展示の見どころ：デジタル接点を「体験」へ

Perxonaは、高度なAI対話エンジンと表現豊かな3Dアバターを融合させ、企業のデジタル顧客接点を「単なる情報のやり取り」から「親しみのある対話体験」へと進化させます。

- 自然な対話: AIによるスムーズな応答と、感情豊かなアバターの動きを融合。- 多言語対応: グローバル展開を支援するシームレスなコミュニケーション。- 幅広いシーン: Webサイトでの接客、店舗受付、商品案内、営業支援など、ブランドの世界観に合わせたカスタマイズが可能。

会場では、実際の導入シーンをイメージしていただけるデモをご用意しており、その場で導入に関する個別相談や商談も承っております。

■Startup JAPAN EXPO 2026出展概要

開催期間：2026年4月15日(水)～16日(木) 10:00～17:00

会 場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール7・8

小間番号： 2-16（7ホール）

お問い合わせ：marketing.japan@xrspace.io

■Perxonaについて

Perxonaは、XRSPACEが提供する企業向けAIアバタープラットフォームです。AIによる対話機能と3Dアバターによる表現力を組み合わせることで、企業のデジタル接点を、より自然で、親しみやすく、ブランドらしさのあるコミュニケーション体験へと進化させます。企業サイト、接客、受付、商品案内、営業支援、ブランド体験など、幅広い用途に対応します。

Perxonaお問い合わせフォーム：https://www.perxona.ai/jp/talk-to-sales

Perxona公式サイト：https://www.perxona.ai/jp/home (https://www.perxona.ai/jp/home)

■企業情報

XRSPACEについて

ヒューマンセントリックAIおよび3Dアバター領域で、革新的なデジタル体験を提供するテクノロジー企業。AIと3Dアバターを活用し、人と企業の新しいつながりを創造するプラットフォームとサービスを構築。

公式サイト：http://www.xrspace.io