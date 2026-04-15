ピアジェ、Watches and Wonders Geneva 2026 ― オーナメンタルストーンで描く芸術 ― 新作ウォッチと「スウィンギング ぺブルズ」コレクションを発表

動き続ける時間

リシュモンジャパン 合同会社

ピアジェは、ウォッチズ＆ワンダーズ 2026において、代表作であるスウィンギング ソートワールの新バージョンを発表します。オーナメンタルストーンを彫り、ゴールドチェーンと合わせたこの新作では、 ジュエリー、時間、動きが出会い、メゾンの自由な精神にあふれた芸術性を体現しています。

「21ST CENTURY」コレクションの精神

G0A51409「スウィンギング ぺブル」（ピーターサイト） 15,136,000円（税込）

1969年に発表された、ピアジェのカフウォッチとソートワールからなる「21st Century」コレクションが、ウォッチの可能性を再定義しました。これらは単なるウォッチではなく、身に着けられる芸術作品でした。ピアジェのヘリテージである、ゴールドを扱う職人技、オーナメンタルストーン、そして大胆なデザインが融合し、ウォッチメイキングの様相を一変させる革命を起こしたウォッチは、時間の軽快な表現へと変貌を遂げました。

1970年代を通じて、ヴァランタン・ピアジェはジャン・クロード・ゲイトなどの洞察力に優れたデザイナーと密に協力し、内在する力に導かれてこの芸術性を実現しました。ピアジェは、この特性、喜びに満ちた創造性そして大胆さを重んじるお客様のために、唯一無二の並外れた作品を仕上げました。ウォッチは見るだけでなく、触れるものでもあり、形、色、質感が身に着ける人との感情的な絆を形成します。これらのスウィンギング ソートワールは、1970年代のエネルギーと楽観主義が吹き込まれた、ピアジェの自由な精神を完璧に体現したものでした。あらゆる動作に合わせてドレープを描き、回転し、舞う、眩いゴールドチェーンから下がるオーナメンタルストーンの文字盤の上で、時間は動きとなって優雅に巡ります。流れるようなゴールドチェーン、オーナメンタルストーンの文字盤、そして触覚を重視したデザイン。スウィンギング ソートワールは、ピアジェのシグネチャーとなりました。芸術性を刺激する熟練が生んだ偉業です。

ピアジェの職人たちは同じ精神を抱きながら、10年間にわたって新しい形を模索しました。1974年には、マラカイトを彫り、柔らかく非対称な形状を特徴とする懐中時計「Kimono」を製作しました。滑らかで有機的なこの丸い小石は手に自然にフィットし、ピアジェの有機的でありながら先進的なデザイン言語を、触覚に重きを置いて表現しています。ピアジェは、コイン、インゴット、封筒といった他の形や表現を探求し続け、日常的なモチーフを貴重な作品へと変貌させました。

スウィンギング ソートワールの新しい世代

ピアジェは今日、ウォッチズ＆ワンダーズ 2026に向けて、同じ創造的なエネルギーをモダンなスウィンギング ソートワール コレクションに注ぎ込んでいます。 タイガーズアイ、ヴァーダイト、ピーターサイトの３つのオーナメンタルストーンからシームレスに掘り出された作品は、「スウィンギング ペブルズ」と名付けられました。それぞれのペンダントウォッチは、1枚の石から彫り出され、自社製ムーブメントを収めるために繊細にくり抜かれた後、滑らかな小石のようなケースを形成するように閉じられます。しなやかに撚り合わせたゴールドチェーンに下がるそれぞれのペンダントは、日常生活のための金細工とチェーン製作におけるピアジェの専門知識に捧げる賛辞です。現代的な感性で再解釈されたこれらの新しいスウィンギング ソートワールは、ピアジェの芸術性と動きの世界を洗練された姿で表現します。これらが象徴していることは、大胆で、触り心地がよく、型破りな楽しさという、ピアジェの伝統である革新の継続です。

芸術性を刺激する熟練

G0A51410「スウィンギング ぺブル」（タイガーズアイ） 12,144,000円（税込）G0A51408「スウィンギング ぺブル」（ヴァーダイト） 12,144,000円（税込）

ピアジェにとって、時間は常に単なる尺度ではなく、動き、リズム、ダンスでもあります。スウィンギング ペブルズは、形、職人技そして自由を称えるウォッチ、という哲学を再び体現しています。ゴールド、オーナメンタルストーン、そして時間管理の調和は、それぞれの領域においてピアジェの持つ卓越した技術を反映しています。

ジュエリー、カフ、ソートワールには、ピアジェの特徴的な精神がはっきりと表れています。大胆でありながら洗練されており、遊び心がありながらも正確。常に独特。常に予想外。小石を象った新しいスウィンギング ソートワールは、この精神を現代的なタイムピースに込めています。ヘリテージを忠実に守りつつも、現代に毅然と即すピアジェは、ジュエリーとウォッチメイキングの境界を取り払い、過去を称えるとともに今日のために時間の芸術を形作ります。

オーナメンタルストーンの芸術

G0A51350 「シックスティ」ハイジュエリー カフ ウォッチ（ブラックオパール文字盤） 54,120,000円（税込）

1963年、ピアジェが果敢にもラピスラズリ、ターコイズ、マラカイト、タイガーズアイなどの鮮やかなオーナメンタルストーンでウォッチの文字盤を装って以来、メゾンは、エクストラレガンザの重要な要素である色彩に向けた独創的なアプローチで有名になりました。大胆な色彩、ポップアート風のマザーオブパールとオニキス、あるいはラピスラズリと翡翠のモダニストかつ生彩に満ちた構成による予期せぬ大胆な色彩の躍動は、ピアジェが1969年に発表した画期的な「21st Century」コレクションの与えた衝撃をさらに増幅し、ジュエリーウォッチを現代アート作品かつ文化的象徴へと変貌させました。

そして2026年、ピアジェは、その伝統をさらに探求し、過去と現在を結びつけながら、時代を超えたモダニティというその創造的な精神を新たによみがえらせます。そして今年発表される新作ウォッチには、大胆不敵なスタイルでセットされた新しく魅力的なオーナメンタルストーンの数々が彩りを添えて、「色彩の芸術」が再び輝きを放ちます。

G0A51063 「スウィンギング ソートワール」（ターコイズ文字盤） 価格未定

揺れるパーツを取り外し、カフウォッチとして手首に着用することが可能ですネックラインは時計なしで身に着けることができますG0A50399「アンチェインド カラー」カフ ウォッチ（マラカイト文字盤） 価格未定

G0A50396 ハイジュエリー ウォッチ （クリソプレーズ文字盤） 57,640,000円

色彩のストーリー

ピアジェがオーナメンタルストーンに魅了されたのは1963年、創業者ジョルジュ＝エドワール・ピアジェの孫であるジェラルド・ピアジェとヴァランタン・ピアジェが、 スイスの会社をジュエリーとウォッチメイキング両方に特化した、モダンでファッション性の高いアプローチを採用する国際的なメゾンへと変革しようとしていたときでした。1957年に貴金属と希少素材のみを使用するという決定がなされ、デザインと創造性を解放した画期的な9P薄型手巻ムーブメントの発明によってこのプロセスが可能になりました。この革新的なムーブメントにより、ウォッチの伝説的な薄さを維持しながら、文字盤の拡大とオーナメンタルストーンによる装飾が可能になりました。文字盤はデザインの装飾的な焦点となり、ピアジェはそれを創造的表現の新たな領域として主張しました。

1963年、ファッションが色彩豊かで、若々しい活気に満ち、芸術の影響がいたるところに漂っていた時代に、ピアジェは、メンズウォッチとレディースウォッチの両方を対象に、オーナメンタルストーンをあしらった文字盤を合わせたゴールドジュエリーウォッチシリーズを発表しました。これは大胆な先駆的動きでした。特に当時、ほとんどのウォッチメーカーが市場の大衆化と拡大を目指してスチールに着目していたのに対し、ピアジェはタイムピースを憧れの宝飾オブジェへと昇華させていたのです。新しいウォッチと合わせたゴールドブレスレットは、それ自体が宝飾品であり、後にハウス・オブ・ゴールドとして知られるようになったピアジェの熟練職人によって、入念に手作りされました。それらは、ゴールドの糸で複雑に織り込まれ、シルクのようにしなやかであったり、あるいは手作業で施したエングレーヴィングの質感を帯び、特に現在デコ パレス（パレス装飾）と名付けられているものは、オーナメンタルストーンと調和します。

ゴールド、魅惑、そして卓越性の崇拝

G0A50258「グラフィック イリュージョン」（ターコイズ＆ラピスラズリ文字盤） 41,360,000円（税込）

つまりは、ピアジェのタイミングが完璧だったのです。新しいウォッチは、1960年代と70年代を特徴づける劇的な社会的、文化的変化を予測し、それに応えることで、その時代の気分を捉えていました。これらウォッチのカジュアルな華麗さ、さりげない豊かさ、形式にとらわれない解放感は若くして富を得た、新しい富裕層の顧客層の好みに合っていました。その中には、有名なジェットセッターたちが集まるイヴ・ピアジェの国際的サークル、ピアジェ ソサエティのメンバーとなったメディア、芸術、映画界のセレブリティも含まれていました。 同時に、自然の痕跡が残るオーナメンタルストーンは、当時盛んだった自然界への関心と調和する素朴な魅力を放っていました。60年代の未来主義と共鳴する、その驚くべき原始的な美しさには、別世界や超自然的な感性も帯びていました。

これらのモデルの成功により、ピアジェは革新と創意工夫の先駆的な道を追求するようになりました。オーナメンタルストーンの多様性が、パーソナライゼーションへ向けたメゾンの扉を開き、20世紀後半のデザイン界を席巻した個性崇拝を再び先取りしました。1960年代半ばに導入されたスタイルセレクターは、セミオーダーサービスであり、ゴールドブレスレット、ゴールドまたはオーナメンタルストーン (タイガーズアイ、ラピスラズリ、マラカイト、オパール、マザーオブパール、コーラル、ロードナイト、ハードルビー) のいずれかを使用した文字盤、そしてさまざまなスタイルのローマ数字またはアラビア数字から、お客様独自のジュエリーウォッチを構成できました。最後に、ケースと文字盤を囲むベゼルのダイヤモンドのカットとサイズを選択しました。

それ以来、ピアジェの色彩の芸術は、オーナメンタルストーンのカット、スライス、研磨の熟練技術とともに勢いを増し続けています。ストーンを要求される薄さ（0.4mmまで）と形状精度にカットし、光沢のある輝きに磨き上げて、個々の模様を際立たせるには、材料と技術に対する並外れたスキルと熟知が必要です。この工程には、破断の危険が伴い、破損のリスクが高くなります。

2026年 - 生きているレガシー

G0A51335「シックスティ」（ブルークォーツ文字盤） 3,388,000円（税込）今日、ピアジェの色彩の芸術は、メゾンの歴史とつながる3つの印象的な色彩設計を通して輝きを放っています。ピアジェのシグネチャーカラーへのオマージュであるブルーの色合いが、ストラップ付きSixtie、ピンクゴールド製Piaget Polo 36mm、またはブルークォーツ文字盤を備えたAndy Warholウォッチを彩っています。一方、コレクターの間で人気の高いもうひとつのAndy Warholモデルに選んだ文字盤とケースは、温かみのある赤みがかったブラウンのブルズアイ、きらめくシャトヤンシー効果、スタッズの映えるクル・ド・パリケースです。ホワイトゴールドバージョンは、2024年に発売されました。

G0A51237「ピアジェ アンディ・ウォーホル」（ブロンザイト文字盤） 21,120,000円（税込）

G0A51245「ピアジェ アンディ・ウォーホル」（ブルズアイ文字盤） 10,296,000円（税込）

G0A51246「ピアジェ アンディ・ウォーホル」（ブルークォーツ文字盤） 9,856,000円（税込）

2023年に再導入されたカフウォッチとスウィンギング ソートワール ウォッチに続き、ハイジュエリーにアレンジした新たなSixtieでは、1970年代の象徴的なカフウォッチを再解釈しています。イヴ・ピアジェお気に入りの、ピアジェ ソサエティを反映するストーンのひとつ、多彩な色合いのオパールをSixtieの柔らかな台形フォルムの中に取り入れました。ピアジェの名高いデコ パレス（パレス装飾）を手作業でエングレーヴィングした、遊び心のあるアシンメトリー。自己表現の火花を再燃させたピアジェは、1972年に製作した懐中時計「Kimono」を、3本のスウィンギング ペブル ネックレスとして刷新しました。彫刻的で非対称な小石の形をした3本のウォッチは、撚り合わせたゴールドチェーンの下で揺れ動きます。それぞれがオーナメンタルストーン、ゴールドを帯びたタイガーズアイ、若草色のヴァ―ダイト、またはピーターサイトから巧みに彫り出され、ケースと文字盤はストーンと完全に一体化しており、ウォッチを触り心地の良い私的な宝物に変えています。

G0A51540「アルティプラノ アルティメート コンセプト トゥールビヨン」（タイガーズアイ文字盤） 126,720,000円（税込）しかし、メゾン ピアジェは、記録破りの2mmという薄さにオーナメンタルストーンを組み込んだ「アルティプラノ アルティメート コンセプト トゥールビヨン」を発表し、ハイウォッチメイキングの技を称えます。

ストーンはムーブメントに組み込まれた部品に取り付けられるため、ストーンに損傷を与えることなく残留物を除去する洗浄工程が必要になります。0.15mmの針（ピアジェが使用する最細針）を使用して行う作業であり、非常に慎重な取り扱いと細心の注意を払った入念な組み立てを必要とします。ピンクゴールドをあしらった、豊かでまろやかなブラウンモデルには、ハニーカラーのタイガーズアイが組み込まれており、1960年代のスタイルセレクターを再現したメゾンは、4色から選べるケースと、タイガーズアイ、ブルーソーダライト、翡翠、オニキスの4種類のオーナメンタルストーン、およびその他のパーソナライズされたディテールも提供しています。ピアジェが誇る2026年の豊かなオーナメンタルストーンの伝統にふさわしい、胸躍る大胆なフィナーレを飾ります。

ピアジェについて

ピアジェの 独特の魅力はその大胆なスタイルにあります。1874年の創業以来受け継がれるクリエイティビティー溢れるスタイルは、華やかな時計やジュエリーに体現されています。大胆な創造性に対する情熱は、スイスのジュラ山脈にあるラ・コート・ オ・フェで生まれました。メゾンの創立者であるジョルジュ=エドワール・ピアジェが、その村にある家族の農場の中に最初の工房を設け、高性能ムーブメントの制作をはじめたのは1874年のことでした。このときから時計職人としてのピアジェの名は広く知られるようになります。パイオニア精神を大切にするピアジェは、1950年代後半に薄型ムーブメントの設計・製造に乗り出しました。メゾンを代表する「アルティプラノ」の礎石となるそのムーブメントはピアジェの代名詞のひとつになり、時計製造の世界に確かな足跡を残しました。同時に、ピアジェは常に創造性と芸術的な価値に重きをおき、ゴールドと色とりどりのカラーの融合、新しいシェイプ、 高価な宝石、オーナメンタルストーンの文字盤といったスタイルを受け継いできました。卓越したクラフツマンシップのもと、メゾンは「アルティプラノ」、「ピアジェ ポロ」、「ライムライト ガラ」、「シックスティ」、「ポセション」、「ピアジェ サンライト」、「ピアジェ ローズ」、「エクストリームリー ピアジェ」などの素晴らしいクリエイションを創り続けています。

ピアジェ オフィシャルサイト

www.piaget.jp(https://www.piaget.com/jp-ja)

www.instagram.com/piaget(https://www.instagram.com/piaget)

https://lin.ee/p77qv8V(https://page.line.me/035vbpnu?openQrModal=true)

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