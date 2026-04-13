熊大合格特化塾がリブランディング～「一点突破が、難関を崩す。」の哲学で90名合格を目指す
熊大合格特化塾を運営するスタディチェーン株式会社（代表取締役：竹本明弘）は、新スローガン「一点突破が、難関を崩す。」を軸としたリブランディングを発表いたします。
これまでの指導実績を踏まえ、さらなる合格実績の向上を目指し、90名合格達成という目標を設定しました。
■ 熊大合格特化塾について
熊大合格特化塾は、熊本大学への合格を目指す受験生に特化したオンライン個別指導塾です。現役合格者・難関大OBコーチによるマンツーマン指導と、志望校に絞り込んだ戦略的カリキュラムにより、短期間での合格実績を積み上げています。
■ リブランディングで変わること
熊大合格特化塾は今回のリブランディングを機に、以下の3点を大きく変更いたします。
【1】入塾診断の刷新
これまでの学力診断に加え、「合格に不要な学習を特定するスクリーニング」を導入します。
【2】カリキュラム設計の変更
「やること」ではなく「やらないこと」から設計するカリキュラムに全面移行します。
【3】成果指標の変更
学習時間ではなく「削減できた無駄な学習時間」を成果指標として可視化します。
スローガン「一点突破が、難関を崩す。」は、これらの変化を象徴する言葉です。
■ 代表メッセージ
スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」
長年の指導経験から確信しているのは、合格者は皆「うまく捨てていた」という事実です。熊本大学の合格者と不合格者を分けるのは、学習時間の差ではなく、何を捨てるかの判断力の差です。何をやるかより何をやらないかを先に決める--このシンプルな哲学が、最も難しく、最も効果的な受験戦略です。今回のスローガン発表を機に、熊大合格特化塾は一段と強くなります。2027年3月に90名の笑顔を見届けることが、今の私の原動力です。
■ 今後のスケジュール
・新スローガン「一点突破が、難関を崩す。」に基づく指導体制への移行：即日開始
・リブランディングに伴う新カリキュラムの提供開始：2027年3月31日より
・90名合格達成目標期限：2027年3月31日
■ 無料相談について
新スローガン「一点突破が、難関を崩す。」に共感いただいた方、志望校合格に向けた戦略を一緒に考えたい方は、まず無料相談をご利用ください。
無料相談はこちら：https://medicalcoach.jp/kumamoto-pass-school
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