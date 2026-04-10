【全国の幼稚園・保育園を募集】日比谷花壇、母の日『はじめての、ありがとう』プロジェクトを開始！子どもたちが家族へ贈るカーネーションを無料配布。

株式会社日比谷花壇

株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）は、子どもたちが母の日にお花を通じて大切な家族へ感謝を伝えるきっかけをつくる、『はじめての、ありがとう』プロジェクトを始動します。本日2026年4月10日（金）より、本企画に参加いただける幼稚園・保育園を全国から募集します。

■日比谷花壇 『はじめての、ありがとう』プロジェクト 特設ページ：https://www.hibiyakadan.com/ext/hanaikucampaign/(https://www.hibiyakadan.com/ext/hanaikucampaign/)

小さな手から渡される一輪の花が、家族の中に「想いの循環」を咲かせます。

カーネーション

大好きな人へ、はじめて自分の手で「ありがとう」を届ける。そのとき生まれる笑顔は、受け取った人はもちろん、贈ったお子さま自身の心も優しく満たしていくはずです。いま、母の日にお花を贈ったことのない子どもたちが増えています。忙しい毎日の中で、その機会はつい後回しになりがちです。日比谷花壇は、この温かな花贈りの文化を未来へつなぐため、全国の幼稚園・保育園へカーネーションをお届けし、子どもたちの「ありがとう」を応援します。この一輪が、大切な“はじめての記念日”になりますように。

お届けするカーネーションは、全国の生産者がこの日のために一輪一輪大切に育ててくれたものです。母の日の象徴である赤いカーネーションには「母への愛」、ピンクには「感謝」という花言葉があります。本プロジェクトでは、日比谷花壇グループの株式会社フレネットHIBIYAの協力により、生産者の想いが詰まった新鮮なお花を、子どもたち一人につき1本ずつ、ラッピングした状態でお届けします。たくさんの人の手を通って届いたお花だからこそ、そこには「ありがとう」を支える大きな優しさが詰まっています。

【先生方へ】 園での活動を彩るお手伝いをさせてください。

日々の保育の中で、子どもたちの豊かな感性や思いやりの心を育む情操教育の一環として、本プロジェクトをご活用ください。「喜んでほしい」という純粋な気持ちを形にする経験が、子どもたちの自信へと繋がります。お花がある豊かな時間が、園とご家庭の絆を深めるひとときとなることを願っています。

≪日比谷花壇 『はじめての、ありがとう』プロジェクト 募集・実施概要≫

カーネーション（ラッピング済み）イメージ ※ラッピングは異なります野菜ジュース（カゴメ健康直送便限定の野菜ジュース「つぶより野菜」）

園児1名につき、株式会社フレネットHIBIYA協賛によるラッピング済みのカーネーション1本と、カゴメ株式会社による協賛品の野菜ジュース1本のセットを、ご応募いただいた中から抽選で当選された園へ無料でお届けします。

※本企画は抽選制となります。ご応募いただいたすべての園にお届けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

対象：全国の幼稚園・保育園・こども園 （※教職員・代表者様からのご応募に限ります。）

提供品：

・カーネーション（ラッピング済み） 園児1名につき1本

・野菜ジュース（カゴメ健康直送便限定の野菜ジュース「つぶより野菜」） 園児1名につき1本

費用：無料

応募条件：

・5月7日（木）または、8日（金）に園内にて、提供品を園児へお渡しし、「ありがとう」を伝えるサポートをしていただけること

・アンケートにご協力いただけること

・集合写真や園児の写真をPRに使用可能であること

・園児の感想コメントをご提供いただけること

・保護者の声をご提供いただけること

【スケジュール】

応募期間：2026年4月10日（金）～17日（金）23：59

当選発表：2026年4月20日（月）頃 ※当選園にのみご連絡します。

お花とジュースのお届け日時：2026年5月7日（木）午前中、または8日（金）午前中

応募方法：下記の応募フォームよりお申し込みください。

https://form.run/@hibiya-5hdt7mJxSEbRelrkcve0(https://form.run/@hibiya-5hdt7mJxSEbRelrkcve0)

【スペシャルスポンサー】カゴメ株式会社 「つぶより野菜」

野菜ジュース（カゴメ健康直送便限定の野菜ジュース「つぶより野菜」）

自然のめぐみがあたえてくれる、おいしさや楽しさで、心も体もすこやかに

カゴメ公式通販 健康直送便限定の野菜ジュース、「つぶより野菜」は1日分の野菜350gを使用（※1）、家族の健康をサポートします。国産野菜（※2）にこだわった、このジュースをきっかけに、ご家庭の中にあたたかな会話や笑顔が広がることを願っています。

※1：野菜飲料は原材料の全成分を含めたものではありませんが、不足しがちな野菜を補うためにお役立てください。

※2：レモンは海外産です。

株式会社フレネットHIBIYAについて

株式会社フレネットHIBIYAは、日比谷花壇グループの一員として、仲卸事業、提携卸、製品卸と加工受託事業を展開しています。全国の生産者と花店を繋ぎ、新鮮で高品質な花々を迅速かつ効率的に供給することで、豊かな花のある暮らしをサポート。独自の物流ネットワークと長年の経験を活かし、多様なニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供し、花を通じた感動体験の創造に貢献しています。

https://www.frenet-hibiya.co.jp/

株式会社日比谷花壇

1872年創業、1950年に東京・日比谷公園本店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国約190拠点で展開。ウエディング装花、店舗及びオンラインショップでの個人/法人向けフラワーギフト・カジュアルフラワーの販売、お葬式サービス、緑を通じた暮らしの景観プロデュース、フラワーグラフィックサービス、地域のまちづくり事業等を行っています。今後も花や緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を続けていきます。



企業サイト：https://hibiya.co.jp/

公式X：https://x.com/hibiyakadan

公式Facebook：https://www.facebook.com/hibiyakadan/

日比谷花壇オンラインショップ：https://www.hibiyakadan.com