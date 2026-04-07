早い暑さの四月に、新生活を涼やかにスタート：Aecoolyハンディファンシリーズ新発売

DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limited

株式会社AECOOLYは、新生活シーズンを迎え、ハンディファンの新シリーズを本日発表しました。ポケットに収まる超薄型、携帯するデザイン性の高いハンディ型、デスクに馴染むタッチ操作型の3タイプで、新しい日常に最適な風を提案します。

この発表は、新社会人の入社や新学期など新しい生活が始まる4月を迎え、気象庁が春から夏にかけての高温傾向を予測していることを受けたものです。Aecoolyの新シリーズは、通勤やアウトドア、デスクワークなど、あらゆる新生活のシーンで、さりげない涼しさを届ける「風の相棒」となることを目指します。

■ エア・ポケット・ファン

新生活で増える移動時間に、さりげなく寄り添う

折り畳むとわずか約2.75cm。ポケットや小型バッグにすっきり収まり、広げれば最大24時間の連続運転。弱・中・強の3段階から風量を選べます。通勤電車や通学路で、さりげない涼しさを届けます。

【カラー】ベージュ

【価格】\2,499（税込）

【購入リンク】https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHDQ5BNK

■ ハンディファン シリーズ：携帯するハイパワーモデル

航空機グレードのアルミニウム削り出しボディを採用。2025年のiFデザインアワードおよびレッドドット・デザイン賞を受賞しています。

7段階の風量調整が可能で、グレーとパープルのツートンカラーが特徴です。

【カラー】グレー＆パープル

【価格】\5,499（税込）

【購入リンク】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHDHWTH4

■ タッチ・デスク・ファン

集中したい時間を邪魔しない、スマートなデスクパートナー

直感的なタッチ式LEDパネルで、風量を100段階で細かく調整。8000mAhの大容量バッテリーでコードレスの長時間使用をサポート。60°・120°・180°の3段階首振りで、風を必要な場所に正確に導きます。低速回転時は静かで、仕事や学習の集中を持続させます。

【カラー】ホワイト

【価格】\8,499（税込）

【購入リンク】https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHHPDGDL

■ 製品ラインナップ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162534/table/49_1_b5b3711608a72d1046f8ef9abe830296.jpg?v=202604070951 ]

ブランドストア：https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=AB65FWQACY0A4)

■ 今後の展開

Aecoolyは、2026年4月中下旬に、ミスト噴霧による能動冷却を実現する個人用冷却デバイスの新製品を発表予定です。より高い冷却効果が期待されるシーンに向けたソリューションとなります。

■ 実物体験のご案内

お客様は、Aecoolyのパーソナルファンシリーズを、2026年4月25日(土)より順次、ヨドバシカメラの店舗にて実際にご体験いただけます。ぜひ、お近くの店舗で手に取り、そのデザインと風感をお確かめください。

■ 報道関係者・コンテンツクリエイター様へ

製品レビュー用サンプルの提供を承っております。

お問い合わせ先：marketing@aecooly.com

■ 会社概要

株式会社AECOOLY

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-13-10 ホライゾン新宿407号室

TEL: 03-6380-1450