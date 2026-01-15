株式会社YTE(本社：大阪府大阪市)は、2026年3月28日(土)から29日(日)に開催される『AnimeJapan 2026』(以下、AJ2026)に出展し、YTEブースにてTVアニメ『名探偵コナン』の新規描き下ろしイラスト「Seaside」シリーズを使用した新商品を販売いたします。全国のアニメショップなどでの一般発売は2026年4月中旬以降を予定しております。





KV





◆AnimeJapan 2026 ブース詳細

【開催期間】

2026年3月28日(土)～3月29日(日)

【開催時間】

9:00～17:00※最終入場16:30

【会場】

東京ビッグサイト(東展示棟4～8ホール／南展示棟1～4ホール)YTEブース





AnimeJapan 2026特設ホームページ ： https://www.anime-japan.jp/

YTE公式サイト ： https://www.yte.co.jp/asobi/

YTE公式X(旧Twitter) ： @AsobiFactory









◆商品詳細

シーサイドスタイルのファッションをテーマにした新規描き下ろし「Seasideシリーズ」の新商品が登場！江戸川 コナン／灰原 哀／萩原 千速／横溝 重悟／世良 真純の全5キャラに加え、デフォルメは毛利 蘭／松田 陣平／萩原 研二の計8キャラで展開。

Seasideをイメージした衣装にあわせ、さわやかなデザインのグッズをご用意しております！





今回のコンセプトにぴったりのキラキラとしたホロ缶バッジや、クリアフォトカードセットなどのアイテムをラインナップ！









商品一覧(1)

商品一覧(2)





◆注意事項

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。





＜AJ2026会場／YTEブース注意事項＞

※ショッピング袋の準備はございません。予め、エコバッグなどのご準備をお願いします。

※開場時よりグッズ購入の列を作成し、順にご案内いたします。

万が一、購入待機列が一定数に達しましたら以降整理券を配付しての販売になることがございます。

※内容は諸般の事情により変更・延期・中止となる場合がございます。

※商品のデザイン、価格などは予告なく変更になる場合がございます。

※各日販売分をご用意致しますが、期間中であっても商品は無くなり次第終了となります。

※お客様が多数ご来店頂いた場合は、入場を制限させて頂く場合がございます。当日は係員の指示に従っていただきますようお願い申し上げます。

※転売目的での購入はお断りいたします。









◆権利表記

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996