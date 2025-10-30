小児インターベンショナル心臓病学市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月27に「小児インターベンショナル心臓病学市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。小児インターベンショナル心臓病学に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
小児インターベンショナル心臓病学市場の概要
小児インターベンショナル心臓病学市場に関する当社の調査レポートによると、小児インターベンショナル心臓病学市場規模は 2035 年に約 54.7億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 小児インターベンショナル心臓病学市場規模は約 27.3億米ドルとなっています。小児インターベンショナル心臓病学に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.49% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、小児インターベンショナル心臓病学市場シェアの拡大は、規制の迅速化と小児に特化した承認取得による迅速な承認取得と標的型PMA/HDEの促進により、小児用デバイスの市場投入期間が短縮された結果です。例えば、規制の仕組みによって、小児用インプラントの市場参入障壁が低減され、市場の成長に寄与しています。さらに、企業が投資家向け提出書類やプレスリリースでこれらの承認取得方法を参照し、活用することで、小児用デバイスの発売は予測期間を通じて加速すると予想されます。
小児インターベンショナル心臓病学に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/pediatric-interventional-cardiology-market/81731
小児インターベンショナル心臓病学に関する市場調査では、患者プールの拡大と診断件数の増加により生存率が向上し、長期治療コホートが形成されることで市場シェアが拡大することが明らかになりました。当社の分析では、WHOなどの主要機関の報告書が、検出可能な小児先天性心疾患患者数が増加し、生存率も向上していることを強調しています。これにより、生涯にわたる介入が必要となる数十年にわたるコホートが形成されます。
さらに、WHOの推定によると、先天性疾患を持って生まれる乳児の割合は前年比で約6%であり、先天性欠損症の負担も明らかです。高い出生率と成人期までの生存率の向上は、小児用カテーテルベースのデバイスの対象市場を拡大し、世界中で増加する処置件数を支えています。
しかし、成長期の小児におけるインプラントの長期的な性能と耐久性は未知数であるため、今後数年間の市場成長は抑制されると予測されています。例えば、デバイスは埋め込み時に適切に機能するだけでなく、自然な成長に対応しながら生涯にわたる生理的ストレスに耐えることができなければなりません。さらに、数十年にわたる追跡データが不足しているため、臨床医や家族にとって潜在的な問題に関する不確実性が生じています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333157&id=bodyimage1】
小児インターベンショナル心臓病学市場セグメンテーションの傾向分析
小児インターベンショナル心臓病学市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、小児インターベンショナル心臓病学の市場調査は、手順タイプ別、デバイスタイプ別、エンドユーザー別、年齢層別と地域別に分割されています。
