【6月2日より前売り開始】映像の革命児ジャン＝リュック・ゴダール、日本初の展覧会が新宿・歌舞伎町で開幕。OIL by 美術手帖ギャラリーでのサテライト写真展、銀座 蔦屋書店ほか4店舗で関連フェア展開

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下、CCC)で、アートの生活提案を行うCCCアートラボと王城ビルは、ジャン=リュック・ゴダール《感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について》展(※以下ゴダール展)を7月4日(金)~8月31日(日)の期間、新宿・歌舞伎町にて開催します。(主催:同展実行委員会、企画:CCCアートラボ、パラダイス商事株式会社​)。本日6月2日よりチケット一般販売を開始いたしました。ゴダール展公式サイト: https://godardtokyo.com/ 関連リリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001075.000058854.html本日6月2日より、前売りチケット販売開始お得な前売り価格でのご購入は6月30日(月)まで。ぜひお早めにお求めください。チケット購入はこちら:https://art-ap.passes.jp/user/e/godard/?utm_source=organizer&utm_medium=web-sitehttps://digitalpr.jp/table_img/2958/110945/110945_web_1.png※障がい者手帳をお持ちの方と介護者1名は同料金。※未就学児・小学生は無料ですが、チケットの事前予約が必要です。サテライト写真展&関連フェアも同時期に開催!ゴダール展の開催を記念し、ゴダールの世界をより広く体験できるサテライト写真展をOIL by 美術手帖ギャラリー(東京都 渋谷 渋谷 PARCO 2 階)にて開催します。ゴダール後期の右腕として活躍した同展キュレーター/アーティストのファブリス・アラーニョが、ゴダールのプライベートな一瞬を捉えた写真展です。そのほか、展覧会に合わせて制作されたオリジナルグッズや、ゴダール作品への理解を深める関連書籍を集めた関連フェアを銀座 蔦屋書店 を含めた5店舗にて順次展開いたします。●ファブリス・アラーニョ写真展(仮)会場|OIL by 美術手帖ギャラリー会期|6月27日(金)~7月27日(日)※6月27日(金)19:00よりレセプション開催予定(入場無料・どなたでも参加可能)●関連フェア実施店舗・銀座 蔦屋書店 /代官山 蔦屋書店 /京都 蔦屋書店 :7月4日(金)~・T SU TAYA BOOKSTORE 渋谷 サクラステージ:7月12日(土)~・六本木 蔦屋書店 :7月15日(火)~※各店舗での展開内容・終了日は異なります。詳細は各店舗HPをご確認ください。 クラウドファンディング 達成のご報告と感謝4月24日から6月1日にかけて実施した クラウドファンディング では、目標を大きく上回るご支援をいただきました。ご支援くださった皆さま、本当にありがとうございました。この展覧会は、ジャン=リュック・ゴダールという映画史における巨人の功績を、往年のファンはもちろん、若い世代にも届けたいという思いから生まれました。皆さまの応援を力に、いよいよ開幕に向けて準備が最終段階に入っています。ぜひ多くの皆様のお越しをお待ちしております。《感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について》展 実行委員長 門司孝之展示詳細ジャン=リュック・ゴダール《感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について》展Sentiments Signes Passions, à propos du Livre d'image, J.L. Godard会期|2025年7月4日(金)~8月31日(日)会場|王城ビル(新宿区歌舞伎町1-13-2)主催|《感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について》展 実行委員会チケット料金|一般2,200円(税込)企画|カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCCアートラボ)、パラダイス商事株式会社​後援|在日スイス大使館、在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ、新宿区アーティスト / キュレーター|ファブリス・アラーニョ(Fabrice Aragno)アシス タント &コキュレーター|槻舘南菜子キービジュアルデザイン|北山雅和公式サイト|https://godardtokyo.com/公式X|https://x.com/godardtokyo公式 Instagram |https://www.instagram.com/godardtokyoCCCアートラボCCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの 人生 をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアート メディア 、商品開発や イベント プロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。https://www.ccc-artlab.jp/本件に関するお問合わせ先cccal.dm@ccc.co.jp(CCCアートラボ広報)関連リンクOIL by 美術手帖ギャラリーhttps://oil.bijutsutecho.com/銀座 蔦屋書店 https://store.tsite.jp/ginza/代官山 蔦屋書店 https://store.tsite.jp/daikanyama/京都 蔦屋書店 https://store.tsite.jp/kyoto/T SU TAYA BOOKSTORE 渋谷 サクラステージhttps://www.instagram.com/tsutaya92334六本木 蔦屋書店 https://store.tsite.jp/roppongi/