西武・武内夏暉投手が２５日・楽天戦（楽天モバイル最強パーク宮城）に先発する。

前回登板の交流戦最終戦、１６日・阪神戦（甲子園）では６回１０奪三振、３安打無失点と好投し、チームを初の交流戦優勝に導いた。あれから中８日での登板。「交流戦を終えてからもコンディション調整は特に変わらず取り組んできました」と状態は万全だ。

チームは現在、約１か月ぶりに２連敗中だ。２２日の楽天戦（東京Ｄ）では、９人の投手をつぎ込むも延長１２回に力尽きサヨナラ負け。連投中だった甲斐野、篠原、ウィンゲンターを休ませる方針で臨んだ２３日の同戦（山形市）では先発・ワイナンスと浜屋が計８失点と制球が定まらず。浜屋とここまで守護神として２６試合に登板して１８セーブを挙げるも、直近３試合で３被弾と打ち込まれ防御率が４・１５まで膨らんだドラ２・岩城は、試合後にファーム再調整が決定した。

本格的な夏を目前にして投手陣に疲労の色が見え始める現状に、「シーズンも半分ほどですが、疲れはなく良い調整が出来ているので、しっかり抑えて長いイニングを投げられるようにがんばります」と救世主となるべく腕を振る。