◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

真剣勝負の中に、純粋に対決を楽しむ姿があった。

２５年１０月２３日、第６１回プロ野球ドラフト会議が行われた。明大から小島大河捕手、毛利海大投手、大川慈英投手がそれぞれ西武、ロッテ、日本ハムのパ・リーグ３球団に指名され、プロの世界へ入った。

３月２７日、西武とロッテの開幕戦（ＺＯＺＯ）。いきなり西武・小島とロッテ・毛利の「同期バッテリー対決」が実現した。明大ではエースと正捕手。大学４年時の２５年秋季リーグではバッテリーを組み、同大学を５季ぶりのリーグ優勝に導いた。

ルーキーイヤーの開幕戦ながら「９番・捕手」で先発出場の小島と、開幕投手に大抜てきされた毛利。初対決は３回１死の場面だった。小島が１２４キロスライダーを完璧に捉え、プロ初打席で初安打を放った。

大学時代の対戦では毛利の“圧勝”だったという。小島は「毛利から打てたんで良かった。やっぱりいいピッチャーだと思います」と頬を赤らめた。一方の毛利は「（初安打の相手として）名前が残っちゃうんですよ、それがちょっと嫌ですけど…」と顔をくしゃくしゃにして悔しがった後、「小島にとって自分がずっと残っていくのは…ありがたいことっすかね」と笑った。後日そのことを伝え聞いた小島は「一生毛利はいじろうかなと思っています」と、こちらも笑みを浮かべていた。

大川も１軍デビューを飾った。仲間からライバルへ―。３人が織りなす物語に今後も注目したい。（西武担当・大中 彩未）

◆大中 彩未（おおなか・あみ） ２０２４年入社。２５年から現職。