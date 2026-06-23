　23日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　378774　　　 5.3　　　 79140
２. <200A> 野村日半導　　　100749　　 164.1　　　　5929
３. <1321> 野村日経平均　　 45372　　　75.9　　　 73150
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 40882　　　29.5　　　　2601
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 23600　　　40.3　　　 94500
６. <1579> 日経ブル２　　　 20307　　　20.9　　　 856.0
７. <2644> ＧＸ半導日株　　 15708　　　38.2　　　　4802
８. <1360> 日経ベア２　　　 12697　　　 5.4　　　　63.8
９. <1306> 野村東証指数　　　9558　　 -35.0　　　 422.8
10. <1540> 純金信託　　　　　9290　　　11.6　　　 19970
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　6685　　　18.6　　　　7282
12. <1330> 上場日経平均　　　6547　　 119.3　　　 73080
13. <2243> ＧＸ半導体　　　　5766　　　49.3　　　　5359
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　4994　　　-8.6　　　 72980
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　4660　　 -35.0　　　 959.6
16. <1615> 野村東証銀行　　　4039　　 198.7　　　 710.7
17. <213A> 上場半導体株　　　3455　　　79.9　　　 548.5
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3454　　　 5.3　　　　4887
19. <282A> ＧＸ半導１０　　　3264　　　17.2　　　　3121
20. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　3098　　　51.3　　　 75620
21. <1358> 上場日経２倍　　　2866　　　17.5　　　152050
22. <1542> 純銀信託　　　　　2654　　　13.0　　　 29440
23. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　2569　　 414.8　　　　4279
24. <1308> 上場東証指数　　　2348　　 -10.9　　　　4184
25. <1489> 日経高配５０　　　2327　　 -40.9　　　　3206
26. <1346> ＭＸ２２５　　　　2207　　　54.7　　　 72780
27. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2189　　　11.3　　　 413.1
28. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2188　　　43.6　　　　 105
29. <1545> 野村ナスＨ無　　　1867　　　54.4　　　 243.8
30. <221A> ＭＸ日半導体　　　1848　　　56.9　　　1545.5
31. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1845　　 -10.5　　　　4494
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1839　　 126.5　　　1905.0
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1747　　　67.2　　　　2505
34. <2033> コスピブル　　　　1743　　 182.0　　　123500
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1595　　　-8.1　　　 76660
36. <1356> ＴＰＸベア２　　　1456　　 -56.5　　　 113.5
37. <1655> ｉＳ米国株　　　　1300　　　26.5　　　 862.6
38. <2244> ＧＸＵテック　　　1166　　　48.3　　　　3511
39. <563A> ＧＸＮデカバ　　　1162　　　40.5　　　　1115
40. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1137　　 367.9　　　 476.7
41. <2525> 農中日経平均　　　1135　　 166.4　　　 71000
42. <2036> 金先物Ｗブル　　　1081　　 -38.5　　　149450
43. <2631> ＭＸナスダク　　　 992　　　29.7　　　 34360
44. <1571> 日経インバ　　　　 894　　　-3.2　　　　 285
45. <133A> ＧＸ超短米債　　　 877　　2405.7　　　　1097
46. <2837> ＧＸ中小日株　　　 853　　　32.2　　　　5837
47. <435A> ｉＦ日本配当　　　 829　　 300.5　　　　2475
48. <1629> 野村商社卸売　　　 821　　　25.5　　　 249.3
49. <314A> ｉＳゴールド　　　 816　　 -53.7　　　 314.7
50. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 748　　　19.1　　　 341.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース