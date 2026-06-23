ETF売買代金ランキング＝23日大引け
23日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 378774 5.3 79140
２. <200A> 野村日半導 100749 164.1 5929
３. <1321> 野村日経平均 45372 75.9 73150
４. <1357> 日経Ｄインバ 40882 29.5 2601
５. <1458> 楽天Ｗブル 23600 40.3 94500
６. <1579> 日経ブル２ 20307 20.9 856.0
７. <2644> ＧＸ半導日株 15708 38.2 4802
８. <1360> 日経ベア２ 12697 5.4 63.8
９. <1306> 野村東証指数 9558 -35.0 422.8
10. <1540> 純金信託 9290 11.6 19970
11. <1329> ｉＳ日経 6685 18.6 7282
12. <1330> 上場日経平均 6547 119.3 73080
13. <2243> ＧＸ半導体 5766 49.3 5359
14. <1320> ｉＦ日経年１ 4994 -8.6 72980
15. <1568> ＴＰＸブル 4660 -35.0 959.6
16. <1615> 野村東証銀行 4039 198.7 710.7
17. <213A> 上場半導体株 3455 79.9 548.5
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3454 5.3 4887
19. <282A> ＧＸ半導１０ 3264 17.2 3121
20. <1623> 野村鉄鋼非鉄 3098 51.3 75620
21. <1358> 上場日経２倍 2866 17.5 152050
22. <1542> 純銀信託 2654 13.0 29440
23. <1305> ｉＦＴＰ年１ 2569 414.8 4279
24. <1308> 上場東証指数 2348 -10.9 4184
25. <1489> 日経高配５０ 2327 -40.9 3206
26. <1346> ＭＸ２２５ 2207 54.7 72780
27. <1475> ｉＳＴＰＸ 2189 11.3 413.1
28. <1459> 楽天Ｗベア 2188 43.6 105
29. <1545> 野村ナスＨ無 1867 54.4 243.8
30. <221A> ＭＸ日半導体 1848 56.9 1545.5
31. <1671> ＷＴＩ原油 1845 -10.5 4494
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1839 126.5 1905.0
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1747 67.2 2505
34. <2033> コスピブル 1743 182.0 123500
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1595 -8.1 76660
36. <1356> ＴＰＸベア２ 1456 -56.5 113.5
37. <1655> ｉＳ米国株 1300 26.5 862.6
38. <2244> ＧＸＵテック 1166 48.3 3511
39. <563A> ＧＸＮデカバ 1162 40.5 1115
40. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1137 367.9 476.7
41. <2525> 農中日経平均 1135 166.4 71000
42. <2036> 金先物Ｗブル 1081 -38.5 149450
43. <2631> ＭＸナスダク 992 29.7 34360
44. <1571> 日経インバ 894 -3.2 285
45. <133A> ＧＸ超短米債 877 2405.7 1097
46. <2837> ＧＸ中小日株 853 32.2 5837
47. <435A> ｉＦ日本配当 829 300.5 2475
48. <1629> 野村商社卸売 821 25.5 249.3
49. <314A> ｉＳゴールド 816 -53.7 314.7
50. <408A> ｉＳＢＡＩ 748 19.1 341.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 378774 5.3 79140
２. <200A> 野村日半導 100749 164.1 5929
３. <1321> 野村日経平均 45372 75.9 73150
４. <1357> 日経Ｄインバ 40882 29.5 2601
５. <1458> 楽天Ｗブル 23600 40.3 94500
６. <1579> 日経ブル２ 20307 20.9 856.0
７. <2644> ＧＸ半導日株 15708 38.2 4802
８. <1360> 日経ベア２ 12697 5.4 63.8
９. <1306> 野村東証指数 9558 -35.0 422.8
10. <1540> 純金信託 9290 11.6 19970
11. <1329> ｉＳ日経 6685 18.6 7282
12. <1330> 上場日経平均 6547 119.3 73080
13. <2243> ＧＸ半導体 5766 49.3 5359
14. <1320> ｉＦ日経年１ 4994 -8.6 72980
15. <1568> ＴＰＸブル 4660 -35.0 959.6
16. <1615> 野村東証銀行 4039 198.7 710.7
17. <213A> 上場半導体株 3455 79.9 548.5
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3454 5.3 4887
19. <282A> ＧＸ半導１０ 3264 17.2 3121
20. <1623> 野村鉄鋼非鉄 3098 51.3 75620
21. <1358> 上場日経２倍 2866 17.5 152050
22. <1542> 純銀信託 2654 13.0 29440
23. <1305> ｉＦＴＰ年１ 2569 414.8 4279
24. <1308> 上場東証指数 2348 -10.9 4184
25. <1489> 日経高配５０ 2327 -40.9 3206
26. <1346> ＭＸ２２５ 2207 54.7 72780
27. <1475> ｉＳＴＰＸ 2189 11.3 413.1
28. <1459> 楽天Ｗベア 2188 43.6 105
29. <1545> 野村ナスＨ無 1867 54.4 243.8
30. <221A> ＭＸ日半導体 1848 56.9 1545.5
31. <1671> ＷＴＩ原油 1845 -10.5 4494
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1839 126.5 1905.0
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1747 67.2 2505
34. <2033> コスピブル 1743 182.0 123500
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1595 -8.1 76660
36. <1356> ＴＰＸベア２ 1456 -56.5 113.5
37. <1655> ｉＳ米国株 1300 26.5 862.6
38. <2244> ＧＸＵテック 1166 48.3 3511
39. <563A> ＧＸＮデカバ 1162 40.5 1115
40. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1137 367.9 476.7
41. <2525> 農中日経平均 1135 166.4 71000
42. <2036> 金先物Ｗブル 1081 -38.5 149450
43. <2631> ＭＸナスダク 992 29.7 34360
44. <1571> 日経インバ 894 -3.2 285
45. <133A> ＧＸ超短米債 877 2405.7 1097
46. <2837> ＧＸ中小日株 853 32.2 5837
47. <435A> ｉＦ日本配当 829 300.5 2475
48. <1629> 野村商社卸売 821 25.5 249.3
49. <314A> ｉＳゴールド 816 -53.7 314.7
50. <408A> ｉＳＢＡＩ 748 19.1 341.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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