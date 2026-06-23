7月23日よりテレビ朝日系で放送がスタートする趣里主演の木曜ドラマ『大空港～GATE24～』に、齊藤京子が出演することが発表された。

参考：柳葉敏郎、『大空港～GATE24～』で趣里と『ブギウギ』以来の再共演 松雪泰子も出演

本作は、『ドクターX ～外科医・大門未知子～』や『緊急取調室』など、これまで数々のヒット作を生み出してきたテレビ朝日の看板ドラマ枠である木曜ドラマに新たに誕生する空港エンターテインメント。日本の玄関口であり、外部からの脅威を防ぐ “最前線”でもある空港の入管と税関が舞台となる。

テレビ朝日系連続ドラマ初主演の趣里が演じる“比類なき観察眼”を持つ風変わりな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あふれるメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット「GATE24」（Global Airport Task Enforcement）を結成。法律や制度、人情が激しく交錯する“日本の境界線（ボーダー）”で衝突しながらも“最強の門番”として覚醒していく。共演には、眞栄田郷敦、板垣李光人、柳葉敏郎、松雪泰子が名を連ねる。

新たに出演が発表された齊藤が演じるのは、「GATE24」に招集された動物検疫職員・遠藤のぞみ。今どきの若者の顔を覗かせ、仕事にもやる気があるのかないのかいまいち掴めない一方で、仕事は驚くほど早くて優秀。また圧倒的な情報収集力を携え、その緻密なリサーチ力と持ち前の冷静な判断力で、チームの縁の下の力持ちとして活躍する。

そんな齊藤は、本作で演じる遠藤のぞみについて「責任感が強くて、自分の仕事に真っ直ぐ向き合っているキャラクター」であると分析し、「頭が良くて仕事ができるキャラクターだけど、どこか今っぽさを感じる若者感があるのでそこも織り交ぜながらのお芝居はとても楽しみです！」と演じることへ期待感を寄せている。また、「趣里さんは以前からお芝居を拝見していて、どんな役でも自然にその人物として生きていらっしゃる印象があります。今回ご一緒できることが本当に嬉しいですし、たくさん間近で学ばせていただきたいなと思っています」と趣里との初共演に胸を躍らせる。

【齊藤京子（遠藤のぞみ役）コメント】●オファーを受けた時の気持ち空港を舞台にした作品は私自身初めてだったので、とても新鮮で率直に嬉しかったです。たくさんの人や想いが行き交う空港を舞台に、どんな物語が描かれるのだろうと、参加できることを楽しみに感じていました。

●脚本を読んだ感想空港には本当にたくさんの人の想いやドラマがあるのだなと感じました。お仕事の面白さだけでなく、一つ一つの起こる事件が謎解きのようなものとなっており、脚本を読みながら驚きや勉強になることが多く、物語に引き込まれました。

●空港の仕事についてどのように感じているか脚本を読んで、空港はたくさんの方がそれぞれの場所で支えているからこそ成り立っていることを改めて知りました。普段何気なく利用していましたが、空港で働いている方々の努力や責任感に支えられているのだと感じ、とても尊敬の想いが大きくなりました。

●本作で演じる遠藤のぞみにどのような印象を持ったか責任感が強くて自分の仕事に真っ直ぐ向き合っているキャラクターだなと思いました。頭が良くて仕事ができるけど、どこか今どきの若者感もあるので、そこも織り交ぜながらのお芝居はとても楽しみです。

●主演の趣里の印象や共演する上で楽しみにしていること趣里さんは以前からお芝居を拝見していて、どんな役でも自然にその人物として生きていらっしゃる印象があります。今回ご一緒できることが本当に嬉しいですし、たくさん間近で学ばせていただきたいなと思っています。顔合わせでご挨拶をさせていただいた時、初めてましてだったのですがとても優しくて、ますますご一緒できることが楽しみになりました。

●視聴者へメッセージ空港という特別な場所を舞台に、人と人との繋がりや、それぞれが抱える想いが描かれる素敵な作品になっています。見てくださる皆さまにも楽しんでいただけるよう精一杯頑張りますので、ぜひ放送を楽しみにしていてください。

（文＝リアルサウンド編集部）