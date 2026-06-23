ＳｉｘＴＯＮＥＳが２２日、都内で行われた日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４９−愛は地球を救う−」（８月２９、３０日）の制作発表会見に、総合司会の内村光良（６１）やチャリティーランナーの星野真里（４４）らと出席した。

チャリティーパートナーを務める６人が“家族”のような絆でお茶の間を盛り上げる。ジェシー（３０）は「“家族”みたいなメンバーでずっとやってきましたので、一人一人と尊敬しながら支え合って楽しめたらいいなと思いマッスル」とギャグも交えて決意表明。ウケはしなかったが「涙もろいんでそれだけ不安なんですよ。樹にまかせます」と続け、メンバーの田中樹（３１）から「人任せにするな！」と返される、あうんの呼吸を見せた。

グループはさまざまな企画に参加予定。松村北斗（３１）は「会いたいけど会えていない大切な人を探すお手伝いをさせていただく」と説明し、森本慎太郎（２８）は「６人全員が挑戦するパフォーマンス企画も予定している」と明かした。

会見では内村が、総合司会とチャリティーパートナーが「大合奏パフォーマンス」を行うことをサプライズ発表した。内村から「走る星野さんを応援しようじゃないか。なるべく弾いたことがないやつを」と熱弁されると、登壇者たちは驚きの表情。田中も「想像できていない」と笑った。

内村は、ＳｉｘＴＯＮＥＳについて「先ほどエレベーターに全員いて怖かったんですよ、圧が。夜中絡まれたら絶対大変になる。そろったときの華が圧倒的すぎてちょっとうろたえてしまいました」と力説。華やかな“家族”で国民的番組を盛り上げる。