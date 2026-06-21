【＆honey】ディズニープリンセスのクレンジングオイルが数量限定で登場。今回はベル・アリエル・白雪姫の3種類

ヴィークレアが展開するハチミツコスメブランド「＆honey（アンドハニー）」は、2026年6月17日から「＆honey クレンジングオイル ディズニープリンセス限定デザイン」を数量限定で販売中です。

パケ買いはもちろん、仕上がりや香りでも選べる3種類

今回は「ベル」「アリエル」「白雪姫」をモチーフにした限定デザインのクレンジングオイルが登場。

しっとり保湿ケアの「モイスト」、すっきり黒ずみケアの「サボン」、毛穴・角栓ケアの「ブラック」の3種類展開で、好みの使用感や肌悩みに合わせて選べます。

・アンドハニー クレンジングオイル モイスト／ベル

「美女と野獣」のベルをイメージしたイエローのパッケージで、ラベル正面にはベルと、ポット夫人＆チップが描かれています。使い心地は、しっとり保湿ケアタイプです。

香りは、ブルガリア産のローズ（ダマスクバラ花エキス／香気・保湿）を使用し、上品なローズハニーの香りを表現した「プリンセスローズハニーの香り」。

・アンドハニー サボン クレンジングオイル ブルークレイ／アリエル

「リトル・マーメイド」のアリエルをイメージしたエメラルドグリーンのパッケージで、ラベル正面にはアリエルとフランダーが描かれています。使い心地は、すっきり黒ずみケアタイプです。

フランス産のマリンフェンネル（クリスマムマリチマムエキス／香気・保湿）を使用した、みずみずしい「マリンハニーの香り」を表現。

・アンドハニー クレンジングオイル ブラック／白雪姫

「白雪姫」をイメージしたレッドのパッケージで、ラベル正面には白雪姫と、小人のおとぼけが描かれています。使い心地は、毛穴・角栓ケアタイプです。

香りは、フランス産のりんごエキス（リンゴ果実水／香気・保湿）を使用した可愛らしい印象の「アップルハニーの香り」。

合成着色料・パラベン・アルコール・動物実験フリーにこだわり、パッチテスト済みの弱酸性ナチュラル処方が採用されています（すべての人に刺激が起きないというわけではありません）。

いずれも内容量は180mL、価格は各1540円。

※価格は税込です。

（C）Disney

東京バーゲンマニア編集部