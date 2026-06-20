銀座ロフトで「旅する水族館2026」開催中。水族館の限定グッズや海の生き物雑貨が集結！

銀座ロフトは、2026年6月20日から7月30日までの期間、「旅する水族館2026」を開催しています。

全国9か所の水族館によるオリジナルグッズをはじめ、「ダーウィンが来た！」の記念グッズや人気クリエイターによる海の生き物雑貨が登場。会期中は限定ステッカーのプレゼント企画も実施しています。

ファンにはたまらないグッズがラインアップ！

「旅する水族館2026」は、6月20日から7月9日までを前期、7月10日から30日までを後期として、銀座ロフト1階の特設会場と5階の文具売場で開催（最終日は午後6時閉場予定）。商品数は約1000種類あります。

宮島水族館（広島県）【通期】

宮島水族館からは、「ブックマーカーダイカットカワウソ」（681円）、「15周年A4トートバッグ」（2500円）が登場。通期での参加です。

マリンワールド海の中道（福岡県）【通期】

マリンワールド海の中道の商品は、「マリンワールド海の中道×NAMIKO 図鑑ノート」（770円）、「マリンワールド海の中道×にこやまポッケ ずっと一緒リロくんぬいぐるみ」（3960円）。こちらも通期で購入できます。

沖縄美ら海水族館(沖縄県)【通期】

沖縄美ら海水族館からは、「アクリルクリア御守ジンベエザメ」（759円）、「ふわふわジンベエザメM〜LL」（2200円〜）が登場しています。

男鹿水族館GAO（秋田県）【前期】

前期には、男鹿水族館GAOも参加。「オリジナルカルタ」（3003円）、「シロクマ×なまはげ マスコット」（3100円）が登場です。

島根県立しまね海洋館アクアス（島根県）【前期】

「ほぁほぁシロイルカS」（1370円）、「シロイルカ親子ぱっちん」（2200円）で販売されています。

鶴岡市立加茂水族館（山形県）【後期】

後期から参加する鶴岡市立加茂水族館では、「おでかけアンドンクラゲ」（2049円）、「自画自賛Tシャツ（食物連鎖）」（2550円）が登場します。

神戸須磨シーワールド（兵庫県）【後期】

神戸須磨シーワールドのアイテムは、「オルシー さがらポーチ」（2801円）、「コットンクラウディ白シャチ特大」（7156円）がラインアップ。

太地町立くじらの博物館（和歌山県）【後期】

くじらに関する展示が充実した太地町立くじらの博物館からは、「マスキングテープ（丸鯨）」（440円）、「フルカラートートバッグ」（2640円）で登場します。

いおワールドかごしま水族館（鹿児島県）【後期】

「オリジナルTシャツ 大人サイズ」（3300円）、「甘えごろアザラシ」（3850円）が販売されます。

条件を満たすとオリジナルステッカーもらえる

「STICKER ＆ DESIGN STORE」の新作アイテム

東京・深川の凸版シール印刷所「マエダ特殊印刷」が手がけるブランド「STICKER ＆ DESIGN STORE」も出店しています。

凸版印刷ならではの版画のようなデザインが特徴で、新作ステッカーが各500円、Tシャツが各6600円での販売です。

海の生き物をモチーフにしたクリエイター作品も

クリエイターコミュニティ「クリエイターズラッシュ！！」による作品も展開されます。

また、昨年に続きサメ好きクリエイターを特集した「サメフィーバー 夢ならサメないで」も開催。アトリエシャークの「サメ革マルチツールのワトソン君」が5830円で販売されます。

参加クリエイターは、こまちさん、3DSolutionerさん、碧野屋さん、アトリエシャークさん、orca.creationさん、さめのよるさん、Gullingさん、なぎこあらさんです。

「ダーウィンが来た！」20周年記念グッズ

26年4月に放送開始20周年を迎えたNHKの自然ドキュメンタリー番組「ダーウィンが来た！」のオリジナルグッズも登場。

「クリアファイル ダーウィンが来た！」が550円、「めじるしアクリルチャーム マヌ〜ルのゆうべ」が605円で販売されます。

手仕事の技が光る海の生き物アイテム

海の生き物をモチーフにした飴細工やアクセサリーもそろいます。

どの作品も温かみを感じるキュートなデザインです。

「ODOLL POP 飴細工 イルカ」が各972円、「coucou suzette Hair Accessory」が1650円から、「elio オウムガイとアンモナイトのピアス」が2530円で販売されます。

minaco sakamotoさんのグッズを販売

5階文具売場では、ひとふでがき作家・minaco sakamotoさんのアイテムを展開しています。

「海のいきものステッカー」が各440円、「箔押しリングノート」が770円で販売中です。

オリジナルグッズが作れる「ロフプリ×旅する水族館」

minaco sakamotoさんが描いた海の生き物のイラストを使い、コースターやPVCポーチなどのオリジナルグッズを作れる企画も実施されます。

価格は1540円からです。

刺繍ブランド「ga.la」のブローチも登場

刺繍作家・長野訓子さんによるブランド「ga.la」の海の生き物ブローチの販売もあります。

ブローチは各種3300円です。

オリジナルステッカーのプレゼント企画を実施

会期中、「旅する水族館」対象商品を合計4000円以上購入すると、先着でオリジナルステッカーがもらえます。

メインビジュアルを手がけた「STICKER ＆ DESIGN STORE」（マエダ特殊印刷）によるデザインで、前期と後期で異なる絵柄が用意されています。

なくなり次第終了となるため、気になる人は早めの来場がおすすめです。

東京バーゲンマニア編集部