tu-hacciの新作ノンワイヤーブラ登場♡紫陽花レースが彩る初夏ランジェリー

梅雨の季節を美しく心地よく過ごしたい女性にぴったりな新作ランジェリーが、tu-hacci（ツーハッチ）から登場しました。人気補正ブラシリーズ「Leene」より発売される《Leene》アジサイレースノンワイヤーブラ＆ショーツは、紫陽花をモチーフにした繊細な刺繍と快適な着け心地が魅力。雨の日の気分まで華やかに彩る、この季節限定の特別な一着をご紹介します♡

紫陽花を纏う特別なランジェリー

今回登場した《Leene》アジサイレースブラ＆ショーツは、「Flower Shop Collection」シリーズの最新作です。

コンセプトは「季節の花を、自分にまとう。いまだけの特別な体験」。雨露に濡れた紫陽花の透明感や柔らかな色彩を、繊細なレース刺繍で表現しています。

オリジナルで描き下ろされたアジサイモチーフの刺繍は、可憐さと上品さを兼ね備えたデザイン。身に着けるだけで気分まで優しく明るくしてくれそうな、梅雨シーズンにぴったりのランジェリーです。

カラーは全2色展開。透明感あふれる「ブルー」と、女性らしい柔らかな印象の「ピンク」がラインナップされています。

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快適さと美シルエットを両立

ノンワイヤーブラでありながら、美しい谷間メイクと安定感を叶えるのがLeeneシリーズの魅力です。

まず注目したいのが、独自の「らくちんホールド」L字構造。バストの横流れを防ぎながら中央へと自然に寄せることで、締め付け感を抑えつつ美しいシルエットをキープします。

さらにカップ内部にはパワーネットを配置。バストをしっかり中央に集めることで、女性らしいI字型の谷間を演出します。薄着になる夏のファッションも自信を持って楽しめそうです。

また、脇高設計とU字バック構造により、気になる脇や背中のお肉をすっきり整えてくれるのも嬉しいポイント。後ろ姿まで美しく見せてくれる設計で、360度どこから見ても洗練された印象へ導きます。

雨の日も心ときめくランジェリーを

繊細なアジサイ刺繍と快適な着け心地を兼ね備えた《Leene》アジサイレースブラ＆ショーツは、季節感と機能性を両立した特別なランジェリーです。

ブルーとピンクの上品なカラー、ノンワイヤーとは思えない美しいシルエットなど魅力が満載。梅雨の憂鬱な気分を晴らしてくれるような一着として、ぜひチェックしてみてください♡