emmi×KEENの別注サンダル登場！夏を快適に彩る限定モデルに注目

夏のおしゃれをもっと快適に楽しみたい女性にうれしいニュースが到着しました。レディースブランド「emmi（エミ）」から、人気アウトドアブランド「KEEN（キーン）」との別注モデル「HYPERPORT H2（ハイパーポート エイチツー）」が登場。水陸両用で活躍する機能性はそのままに、emmiらしいやさしいカラーリングと都会的なデザインにアップデートされました。さらに、足元コーデを楽しめる和紙素材ソックスも同時展開。この夏注目のコラボレーションアイテムをご紹介します。

emmiらしさを加えた別注サンダル

今回登場する「【emmi×KEEN】Hyperport H2」は、KEENの人気モデル「Hyperport H2」をベースにした別注デザインです。

アッパーには伸縮性のあるポリエステル素材を採用し、足にやさしくフィット。脱ぎ履きが簡単なバンジーコードシステムを備え、忙しい日常でもストレスフリーな履き心地を叶えます。

さらに幅広設計で足先にもゆとりがあり、長時間の歩行も快適です。

カラーはナチュラルなBEG（ベージュ）1色展開。ライトベージュのアッパーにダークブラウンのアウトソールを合わせ、淡いピンクのディテールをアクセントにプラス。

自然になじみながらも女性らしい印象を演出してくれます。

価格：16,500円（税込）

かかと部分にはemmiオリジナルのピスネームが付いた特別仕様で、コラボならではの魅力を感じられる一足です。

サイズ：23.5cm／24cm／24.5cm（カラー : BEG）

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アウトドアから街歩きまで活躍

「Hyperport H2」の魅力は、デザインだけではありません。

アウトソールには高いグリップ力を備えており、街歩きはもちろん、キャンプやフェス、水辺のレジャーまで幅広いシーンで活躍。水陸両用仕様なので、夏のアクティブなお出かけにもぴったりです。

また、フットベッドにはケミカルフリーの消臭加工を採用。快適な履き心地を保ちながら、環境への配慮も実現しています。

カジュアルなパンツスタイルはもちろん、ワンピースやスカートとのコーディネートにも自然にマッチ。アウトドアテイストを取り入れながらも、女性らしいスタイリングを楽しめる万能サンダルです。

足元を彩る和紙素材ソックスも登場

サンダルと合わせて注目したいのが、「【emmi×KEEN】WASHI SOCKS CREW」です。

日本の伝統素材である和紙を使用したソックスで、優れた速乾性やアンチピリング性、抗菌消臭効果を備えています。さらりとした肌触りが特徴で、汗ばむ季節でも快適な履き心地をキープ。

カラーはサンダルの淡いピンクディテールとリンクしたLPNK（ライトピンク）。サンダルからちらりとのぞくカラーが、足元にさりげない遊び心をプラスしてくれます♪

価格：3,080円（税込）

シンプルなスタイリングのアクセントとしても活躍しそうです。

サイズ：F（カラー：LPNK）

この夏はemmi×KEENで快適おしゃれ

機能性とファッション性を兼ね備えた「emmi×KEEN」の別注コレクションは、夏のおしゃれをアップデートしたい方にぴったり。

ナチュラルなカラーリングと快適な履き心地で、デイリーからアウトドアまで幅広く活躍してくれます。

先行予約は2026年6月17日（水）12:00よりemmiオフィシャルオンラインストアおよびUSAGI ONLINEでスタート。

全国のemmi直営店舗では6月18日（木）より発売されます。この夏だけの特別なコラボアイテムを、ぜひチェックしてみてください♡