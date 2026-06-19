塩麹で肉が柔らか、まろやかに！榎本美沙さんの発酵弁当レシピ『肉と野菜の塩麹炒め』

肉と野菜の塩麹炒め弁当

1品目主菜 肉と野菜の塩麹炒め

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豚こまに塩麹をからめ、うまみと柔らかさを格上げ！

ほんのりにんにくがきいた、やさしくも〈そそる〉味わい。

2品目副菜

甘酒のねぎ卵焼き

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甘酒を使った、おだやかな甘みとしっとり感のある卵焼き。

ねぎがふわっと香ります。