塩麹で肉が柔らか、まろやかに！榎本美沙さんの発酵弁当レシピ『肉と野菜の塩麹炒め』
わんぱくなお弁当も好きだけど、自分や家族の健康も気になるあなたへ。発酵食品を取り入れた「体にやさしい」お弁当、はじめませんか。発酵の力で簡単においしくできるから、忙しい人にもおすすめですよ。
今回は……
肉と野菜の塩麹炒め弁当
肉と野菜の塩麹炒め
豚こまに塩麹をからめ、うまみと柔らかさを格上げ！
ほんのりにんにくがきいた、やさしくも〈そそる〉味わい。
甘酒のねぎ卵焼き
レシピはこちら
甘酒を使った、おだやかな甘みとしっとり感のある卵焼き。
ねぎがふわっと香ります。
Profile
榎本美沙さん
料理家・発酵マイスターとして、気軽に発酵食品を活用したレシピを提案。YouTube「榎本美沙の季節料理」も大人気。国際中医薬膳師としても活躍中。著書に『ゆる発酵』（小社）ほか。
Instagram： @misa_enomoto
肉と野菜の塩麹炒め
材料（1人分）
豚こま切れ肉……80ɡ
キャベツの葉……1枚（約50g）
にんじん（大）……1/5本（約40g）
〈下味〉
塩麹……小さじ1
にんにくのすりおろし……少々
〈A〉
酒……大さじ1
片栗粉……小さじ1/4
ごま油……小さじ1
作り方
1.材料の下ごしらえをする
キャベツはしんを切り取り、3〜4cm四方に切る。にんじんはよく洗い、皮ごと幅2〜3mmのいちょう切りにする。豚肉は下味の材料をからませる。Aは混ぜる。
2.炒める
フライパンにごま油を中火で熱し、豚肉、にんじんを入れて炒める。肉の色が変わったらキャベツを加え、しんなりとするまで炒める。Aをもう一度混ぜてから加え、さっと炒め合わせる。
ご飯のおかずにぴったりな肉野菜炒め。
塩麹で味つけすると
まろやかな塩味になり、うまみもアップ！
野菜の味わいも引き立ちますよ
甘酒のねぎ卵焼き
材料（1人分）
卵…… 1個
万能ねぎの小口切り…… 大さじ1
〈A〉
甘酒（原料が米麹・ストレートタイプ）……大さじ1/2
塩……少々
作り方
1.卵液を作る
ボールに卵を割りほぐし、万能ねぎ、Aを加えて混ぜる。
2.卵焼き器で巻く
卵焼き器にサラダ油（分量外）を薄くひいて弱めの中火で熱し、卵液の1/2 量を流し入れて全体に広げる。表面が乾いてきたら、菜箸でくるくると手前に巻き、奥に寄せる。あいたところにサラダ油（分量外）を薄くひき、残りの卵液を流し入れて同様に焼く。食べやすい大きさに切る。
朝詰めるだけ！
副菜は作りおきしても。
切り干し大根とにんじんの黒酢はりはり漬け
パリポリとした食感が楽しい。
黒酢でさっぱりとした箸休めに。
冷蔵で4〜5日保存可能
切り干し大根……30ɡ
にんじん……1/2本（約75ɡ）
昆布（5×5cm）……1枚
〈A〉
赤唐辛子の小口切り……1/2本分
黒酢……大さじ1
しょうゆ……大さじ1
みりん※……大さじ1
※みりんのアルコールが気になるときは、耐熱容器に入れ、ラップをかけずに電子レンジ（600W）で40〜50 秒加熱する。
1.切り干し大根はボールに入れ、かぶる程度の水を加える。液面にラップをはりつけて10 分ほどおき、水けをしっかりと絞る。
2.にんじんはよく洗い、皮ごと長さ5cmほどの細切りにする。昆布はキッチンばさみで細切りにする。ともに清潔な保存容器に入れ、1とAを加えて混ぜる。表面にラップをはりつけて15分以上おき、なじませる。
料理／榎本美沙 撮影／宮濱祐美子 スタイリング／西粼弥沙