サーティワン アイスクリーム×それいけ！アンパンマンの限定サンデーが登場！

2026年6月23日（火）より、サーティワン アイスクリームから「それいけ！アンパンマン」とコラボした「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」が登場します。お好きなキッズサイズのアイスクリームを選んで楽しめる人気シリーズに、子どもから大人まで愛されるキャラクターたちが仲間入り。見て楽しい、食べておいしい、夏のおやつタイムをさらに特別にしてくれる限定メニューです♡

アンパンマンたちが可愛いサンデーに

サーティワンの人気シリーズ「ハッピーフレンズ」に、アンパンマンとばいきんまんをモチーフにした限定デザインが登場します。

お好きなキッズサイズのアイスクリーム1個の上に、「アンパンマン」または「ばいきんまん」の顔を大きくデザインしたチョコレートをトッピング。

さらに、ふんわりとしたホイップクリームとカラフルなカラースプレーが彩りを添え、思わず写真を撮りたくなるような可愛らしいサンデーに仕上がっています。

価格は560円（税込）。数量限定販売のため、なくなり次第終了となります。

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食べ終わった後も楽しめる特別仕様

今回の限定商品には、オリジナルのシールスリーブが付属します。

青空と虹を背景に、アンパンマンや仲間たちがサーティワンの人気フレーバーを持った特別デザインで、見ているだけでもワクワクする仕上がり。

食べ終わった後もシールを使って遊べるため、お子さまへのご褒美や家族でのお出かけにもぴったりです。

夏休みシーズンの思い出作りにもおすすめのアイテムとなっています。

どうぶつモチーフの人気シリーズも販売中

「ハッピーフレンズ」シリーズでは、アンパンマンデザイン以外にも人気のどうぶつモチーフを販売中です。

ラインアップは「うさぎ」「パンダ」「きょうりゅう」の3種類。こちらもお好きなキッズサイズのアイスクリームを1個選ぶことができ、それぞれ異なる表情が楽しめます。

価格は450円（税込）。どのキャラクターにするか迷ってしまうほどの可愛さで、お子さまはもちろん、キャラクタースイーツ好きな大人にも人気のシリーズです。

※価格は税込価格となり、店内飲食とお持ち帰りどちらも同一の税込価格です。（税抜価格は異なります）

※一部店舗では価格が異なります。

夏のおでかけにぴったりの限定スイーツ

サーティワン アイスクリームの「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」は、可愛らしい見た目とおいしさを同時に楽しめる夏限定の注目商品です。

好きなアイスクリームを選べる楽しさに加え、オリジナルシールスリーブ付きで満足感もたっぷり。数量限定での販売となるため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪

家族や友人と一緒に、「それいけ！アンパンマン」の仲間たちとの楽しいアイスクリームタイムを満喫してみてはいかがでしょうか。