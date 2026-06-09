aimerfeelのブラトップが優秀♡夏も快適に盛れる注目インナー3選

暑い季節になると気になるのが、ブラジャーとインナーの重ね着によるムレや暑さ。さらに、薄着になる夏は下着のラインやストラップが目立ちやすく、インナー選びに悩む方も多いのではないでしょうか。そんな悩みに応えてくれるのが、aimerfeelの“盛れるブラトップ”シリーズ。ラクな着心地と美しいバストラインを両立した人気アイテムの中から、この夏におすすめの3タイプをご紹介します♡

夏のおしゃれを楽しむ盛れるブラトップ

「ブラトップはラクだけど盛れない」というイメージを覆したaimerfeelの人気シリーズ。中でも注目は「フロントホック ブラトップ ノンワイヤー 超盛ブラ(R)」です。

シリーズ累計販売2,000万枚を突破した※人気シリーズ「超盛ブラ(R)」の機能を取り入れたブラトップで、美しい谷間メイクと快適な着心地を実現しています。

フロントホック仕様なので着脱がしやすく、背中にホックがないためバックオープンデザインやシアーシャツとも好相性。

今季トレンドのクロップドトップスとも合わせやすいショート丈で、すっきりとした着こなしが叶います。

フロントホック ブラトップ ノンワイヤー 超盛ブラ(R)



価格：4,290円

サイズ：B65～E75

カラー：オフホワイト(OW)／ブラック(BL)／オレンジ(OR)／スモーキーブルー(SB)

※2024年4月末時点(ソックコウベ調べ)

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涼しさと美胸を両立する2つのモデル

暑さ対策も重視したい方には「エアリークール」シリーズがおすすめです。

まず「エアリークール リッチバスト ブラトップ(ワイヤー入り)」は、接触冷感と吸水速乾機能を備えたメッシュ素材を採用。汗ばむ季節でも快適な着心地をキープしてくれます。

さらに人気シリーズ「バーレスク脇高ブラ(R)」のカップ構造を採用し、脇からバストをしっかり寄せて立体感のある胸元を演出。薄着の季節でもメリハリのあるシルエットを叶えてくれます。

エアリークール リッチバスト ブラトップ(ワイヤー入り)



価格：3,630円

サイズ：S／M／L／LL

カラー：オフホワイト(OW)／ブラック(BL)／ヌードベージュ(VE2)

一方、「エアリークール 美シルエット ブラトップ(ソフトワイヤー)」は締め付け感を抑えたい方にぴったり。

お腹まわりはゆったり設計で風通しがよく、体型カバー効果も期待できます。ソフトワイヤーがバストをやさしく支えながら自然な美シルエットをキープ。

おうち時間からお出かけまで幅広く活躍してくれる一枚です。

エアリークール 美シルエット ブラトップ(ソフトワイヤー)



価格：3,850円

サイズ：S／M／L／LL

カラー：グレー(MG)／ブラック(BL)／ヌードベージュ(VE2)

まとめ

暑い季節は快適さを優先したくなる一方で、バストラインの美しさも妥協したくないもの。

aimerfeelの“盛れるブラトップ”シリーズなら、涼しさやラクな着心地に加え、女性らしいシルエットまでしっかりサポートしてくれます。

ファッションやシーンに合わせて選べる3タイプが揃っているので、この夏のインナー選びにぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか♪