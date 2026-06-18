マキアージュ新作登場！ILLIT IROHAが纏うWings Collectionの魅力を紹介

マキアージュから、2026年6月21日（日）に限定メイクアップコレクション「Wings Collection」が登場します。今回のプロモーションには、人気K-POPガールグループILLITのIROHAさんを起用。L’Arc-en-Cielの名曲「NEO UNIVERSE」をリバイバルカバーした特別ムービーも話題です。未来感あふれるきらめきと透明感を兼ね備えた新作コスメで、この夏はいつもと違う自分に出会ってみませんか♡

未来感を纏うWings Collection

今回の「Wings Collection」は、“Wings to Rise ～キラリ。閃光をまとって羽ばたく～”をテーマにした限定コレクションです。

Year 3000をイメージした近未来的なY3Kルックを楽しめるよう、多色・偏光ラメが輝く「Y3Kグリッター」を採用。

メタリックな輝きを放ちながらも、白みピンクやオレンジ、ブラウンなど肌なじみの良いカラーを組み合わせることで、普段使いしやすい仕上がりになっています。

大胆なきらめきと繊細な透明感を両立したアイテムは、自分らしさを引き出しながら新たな魅力を発見できるラインアップです。

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「マキアージュ ドラマティックエッセンスルージュ」は全2色展開。容量4g、価格は3,520円（税込）です。

濃密美容オイルと保湿美容成分※1を配合し、軽やかなつけ心地ながら色・ツヤ・なめらかさが長時間続きます。

カラー：PK341 チェリーピンクフラッシュ／BE342 ハニーオレンジフラッシュ

※1 アラントイン、グルコシルヘスペリジン、トリエチルヘキサノイン、スーパーヒアルロン酸（アセチルヒアルロン酸Na）

続いて「マキアージュ カスタマイズアイカラー アソート」は全2種、3.8g、価格4,070円（税込）。「運命のブラウン」※2をベースにした4色セットで、濡れたようなツヤ感と自然な立体感を演出します。

カラー：EX03 ピンクフラッシュアソート／EX04 アプリコットフラッシュアソート

※2 瞳の色研究から開発されたマキアージュ独自のブラウンカラー

さらに「マキアージュ カスタマイズアイカラー シングル」は全2色、0.8g、価格1,210円（税込）。偏光ラメが目もとに未来感あふれる輝きを与え、単色でも存在感のある仕上がりを楽しめます。

カラー：VI183 オーロラフラッシュ／GR187 プリズムフラッシュ

IROHA流“羽メイク”にも注目

プロモーションムービーでは、IROHAさんがコレクションを象徴する“羽メイク”を披露しています。

羽メイクは、カスタマイズアイカラーのグリッタークリームを目尻にライン状に入れることで、光を受けるたびに羽が浮かび上がるような幻想的なきらめきを演出するメイク方法です。

IROHAさん使用アイテムは、「ドラマティックエッセンスルージュ PK341 チェリーピンクフラッシュ」と、「カスタマイズアイカラー アソート EX03 ピンクフラッシュアソート」。

透明感と近未来感を両立した印象的なルックは、この夏ぜひ参考にしたいポイントです。

また、6月18日（木）13:00～7月1日（水）23:59まで、マキアージュ公式Xをフォロー＆対象投稿を引用リポストすると、Wings Collection現品が当たるプレゼントキャンペーンも実施されます。

この夏は新しい自分に羽ばたこう

マキアージュの「Wings Collection」は、未来感のあるきらめきと肌なじみの良いカラーで、メイクの可能性を広げてくれる限定コレクションです。

ILLIT IROHAさんによる特別なプロモーションとともに、いつもとは少し違う自分を楽しめるのも魅力。

繊細な輝きと透明感を味方に、この夏は羽を広げるように新しいメイクへ挑戦してみてはいかがでしょうか♪