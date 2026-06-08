【LE SSERAFIM】POP UPが東京にて好評開催中！注目グッズ3選＆限定特典をCHECK♡

2026年6月1日（月）〜14日（日）、LE SSERAFIM 2nd Studio Album ‘PUREFLOW’ pt.1の発売を記念して、「LE SSERAFIM 2026 S/S POP UP IN TOKYO」が東京にて開催中！POP UPならではのグッズやフォトスポット、さらに限定特典も♡ そこで今回は、会場の様子や注目グッズまで、見どころをたっぷりご紹介します。ぜひチェックしてくださいね♡

「LE SSERAFIM 2026 S/S POP UP IN TOKYO」が開催中！

LE SSERAFIM 2nd Studio Album ‘PUREFLOW’ pt.1の発売を記念して「LE SSERAFIM 2026 S/S POP UP IN TOKYO」が東京にてオープン！ 2026年6月1日（月）〜14日（日）の期間限定で開催され、店内にはメンバーのビジュアルやアルバムの世界観を感じられるフォトスポット、さらにPOP UP限定グッズや購入者特典など、FEARNOT（LE SSERAFIMのファンダム名）にはたまらないコンテンツが盛りだくさん♡ 今回は、店内の様子から注目グッズ、限定特典まで、気になる内容をたっぷりご紹介します。 (P)&(C) SOURCE MUSIC

透明感あふれるビジュアルにうっとり♡ 店内の様子をCHECK

店内には、メンバーのビジュアルがずらりと並び、見ているだけで気分が高まる空間に。 透明感あふれるビジュアルに、思わず見惚れてしまいます♡ Check! “写真映え”なテキスト入りミラー♡ テキストがあしらわれた鏡も設置されているので、ぜひ来場の記念に写真を撮ってみて♡ さらに、メンバーの巨大ビジュアルが出迎える空間には、本作タイトル曲「BOOMPALA」のムードをまとったオブジェが登場。 アルバムのコンセプトや雰囲気をたっぷり感じられるスポットになっています♡

DIYキーチャームからアパレルまで♡ おすすめグッズ3選をご紹介

洗練されたおしゃれなデザインに加え、普段使いしやすい実用的なアイテムが勢ぞろい！ ジャケット、Tシャツ、キャップをはじめとするアパレルや、ランドリーバッグ、スピーカーなどのリビングアイテムまで、さまざまなグッズがラインナップしています。 日常のあらゆるシーンでLE SSERAFIMを感じられること間違いなし♡ Item 「DIY Keyring＆DIY Charm」で世界にひとつだけのキーチャームを作ろう♡ 今回グッズのなかでも注目なのが、好きなパーツを組みあわせて作れるキーチャーム。 (P)&(C) SOURCE MUSIC ポップアップ限定で販売されるDIY KeyringとDIY Charmを使って、自分好みのチャームを作ることができます。 自分の名前や推しの名前を入れて、世界にひとつだけの特別なアイテムを作ってみて♡ Item 「Speaker」インテリアにもなじむ！シンプルデザインが魅力 インテリアになじみやすい、シンプルなデザインのスピーカーも登場！お気に入りの曲を流せば、いつものおうち時間がもっと特別なひとときに♡ (P)&(C) SOURCE MUSIC (P)&(C) SOURCE MUSIC Item この夏ヘビロテしたい「Photo S/S T-Shirt」 この夏、大活躍すること間違いなしのTシャツ。おしゃれなデザインだから、デイリーコーデにも取り入れやすいのがうれしい♡ (P)&(C) SOURCE MUSIC グッズ一覧をCHECK LE SSERAFIM 2nd Studio Album 'PUREFLOW' pt.1 Official Merch. Instant Photo Card（RANDOM）Mini Photo Card（RANDOM）Photo Bookmark setPhoto S/S T-Shirt（M/L/XL） LE SSERAFIM Official Merch. Sleeveless（M/L/XL）S/S T-Shirt（M/L/XL）L/S T-Shirt（M/L/XL）L/S Jacket（M/L/XL）Shorts（S-M/L-XL）Outer vest set（S-M/L-XL）Ball CapSocksDuffel BagTowelPostcard Sticker setWatch CarabinerSpinnerSpeakerSachetLaundry bagDIY KeyringDIY Charm Instant Photo Card（RANDOM）Mini Photo Card（RANDOM）Photo Bookmark setPhoto S/S T-Shirt（M/L/XL）Sleeveless（M/L/XL）S/S T-Shirt（M/L/XL）L/S T-Shirt（M/L/XL）L/S Jacket（M/L/XL）Shorts（S-M/L-XL）Outer vest set（S-M/L-XL）Ball CapSocksDuffel BagTowelPostcard Sticker setWatch CarabinerSpinnerSpeakerSachetLaundry bagDIY KeyringDIY Charm

限定特典をCHECK♡

LE SSERAFIM 2nd Studio Album 'PUREFLOW' pt.1とLE SSERAFIM OFFICIAL MERCHANDISEを1,000円（税込）以上お買い上げ毎に、POP UP限定フォトカードをランダムでプレゼント！ （例） CD1枚＋1,000円（税込）以上お買い上げで、フォトカードを1枚プレゼント

CD2枚＋2,000円（税込）以上お買い上げで、フォトカード2枚をプレゼント

CD3枚＋3,000円（税込）以上お買い上げで、フォトカード3枚をプレゼント ※プレゼント枚数に上限はございません。

※特典フォトカードがなくなり次第終了いたします。 LE SSERAFIM 2nd Studio Album ‘PUREFLOW’ pt.1 一般盤/（COMPACT ver.）

「LE SSERAFIM 2026 S/S POP UP IN TOKYO」概要

開催期間：2026年6月1日（月）〜6月14日（日） 開催場所：第9SYビル 1F （東京都渋谷区神宮前6-23-3） 営業時間：全日 11:00〜19:00 ※すべて日本標準時（JST）になります。 「LE SSERAFIM 2026 S/S POP UP IN TOKYO」の詳細はこちら

ライター Ray WEB編集部