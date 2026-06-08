『ガンダムＷ』デュオのキャップ新登場 使いやすそう！背面の刺繍など細部まで表現
『新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz デュオのキャップ』の予約受付が、本日よりプレミアムバンダイ内「バンコレ！」でスタートした。8月発送予定となっている。
【写真】センス抜群なデザイン！使いやすそうな『ガンダムＷ』デュオのキャップ
『新機動戦記ガンダムW 』『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』よりデュオのキャップが登場。劇中でデュオが着用しているキャップをイメージし、形状は劇中のイメージに近づけつつ、アジャスター、内側のテープ、背面の刺繍など細部までこだわった。
価格は4950円（税込）で、バイアステープの柄の出方には個体差があり、商品ごとに文字の配置や見え方が異なるという。
『新機動戦記ガンダムW』は、宇宙世紀とは異なる世界観を描いた「オルタナティブシリーズ」の第2作目として1995年4月7日にTV放送が始まり、今年で30周年を迎えた。ガンダム5機が突如として巨大勢力を急襲する場面からダイナミックに物語がスタートし、その後も息をつかせぬ展開が最終回まで続いていった。アメリカで放映された初めてのガンダム作品でもある。
【写真】センス抜群なデザイン！使いやすそうな『ガンダムＷ』デュオのキャップ
『新機動戦記ガンダムW 』『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』よりデュオのキャップが登場。劇中でデュオが着用しているキャップをイメージし、形状は劇中のイメージに近づけつつ、アジャスター、内側のテープ、背面の刺繍など細部までこだわった。
『新機動戦記ガンダムW』は、宇宙世紀とは異なる世界観を描いた「オルタナティブシリーズ」の第2作目として1995年4月7日にTV放送が始まり、今年で30周年を迎えた。ガンダム5機が突如として巨大勢力を急襲する場面からダイナミックに物語がスタートし、その後も息をつかせぬ展開が最終回まで続いていった。アメリカで放映された初めてのガンダム作品でもある。
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