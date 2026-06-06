MLB Japan公式Instagramは6月2日に投稿を更新し、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）と山本由伸（27）の活躍を紹介した。大谷は5月31日（日本時間6月1日）のフィリーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、5打数2安打をマーク。山本の好投もあり、ドジャースは9-1で勝利し、同日に54歳の誕生日を迎えたデーブ・ロバーツ監督に白星を届ける形となった。

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【画像】ロバーツ監督と山本 米大リーグ・山本 フィリーズ戦の６回途中で降板し、ベンチでロバーツ監督（左）と話すドジャース・山本＝ロサンゼルス（共同）

投稿では、大谷が初回と8回にライトへのヒットを放ち、4試合連続安打と16試合連続出塁に記録を伸ばしたことを紹介している。山本は5回1/3を投げ、被安打4、10奪三振、無失点の快投で今季5勝目。MLB Japan公式Instagramは「山本由伸の好投もありドジャースは勝利」とつづり、ロバーツ監督の誕生日にチームが勝利をプレゼントした一戦を伝えている。

この投稿には、Instagramユーザーから「大谷翔平選手も由伸選手も大活躍でめちゃくちゃ幸せです！！！」「スイングも打球も速い、はや～い」「ナイバッチ」「大谷選手ナイスです」といった喜びや称賛の声が寄せられている。