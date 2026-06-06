ラグビー日本代表の稲垣啓太（36）は6月2日に自身のInstagramを更新し、36歳の誕生日を迎えたことを報告した。投稿では、たくさんのお祝いと応援への感謝をつづり、年齢を重ねる中で多くの人に支えられていることを実感していると明かした。あわせて、妻でモデルの新井貴子（35）との2ショットや、バースデープレートを前にした写真を公開している。

【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」

公開された画像では、モノクロ写真に収まった稲垣と新井が、テーブルの前で並んでいる。プレートには稲垣の似顔絵と「HAPPY BIRTHDAY」の文字が描かれており、ろうそくの灯りも印象的だ。投稿文では「結果を出して成功したら強くなれると思っていました。でも実際は逆でした。男は傷ついてからが勝負」と力強い言葉もつづられ、誕生日報告ながら稲垣らしい硬派な雰囲気が漂っている。

【画像】新井とバースデープレートを前にする稲垣（画像は稲垣啓太公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「なんともかっこいいコメント。応援します！ お誕生日おめでとう」「お誕生日おめでとうございます。プレートのイラストが上手すぎる！！」「お誕生日おめでとう『男は傷ついてからが勝負』ガッキー、カッコよすぎ！ でもほんとそうだと思います」「えっ？まだ36歳？」「いやあ。 とにかくかっこよすぎ」といった祝福や称賛の声が寄せられている。