麺類注文で「ラーメン無料券」もらえる！横浜家系ラーメン大和家で「大感謝祭2026」が6月6日からスタート
横浜家系ラーメン大和家では、2026年6月6日・7日・12日・13日の計4日間で「大感謝祭2026」を開催します。
全員もらえるのが嬉しい
大和家の看板メニューは、臭みのないコクのある豚骨スープに伝統の醤油ダレと塩ダレが選べる「横浜家系ラーメン」です。加水率を極限まで下げた中太ストレート麺はスープとの相性抜群で、麺の硬さ・味の濃さ・油の量を好みで調整できるので、カスタマイズも楽しめるのが魅力。
開催期間中は、店内利用で麺類を注文すると、「ラーメン無料券」がもらえます。有効期限は26年7月31日まで。
また、「大感謝祭2026」店舗ごと開催日が異なります。
【第1弾】6月6日・7日
6月6日・7日の対象店舗は、昭島大和家／瑞穂大和家／所沢大和家／小作大和家／片倉大和家／万願寺大和家／八王子楢原店／半田大和家です。
【第2弾】6月12日・13日
6月12日・13日の対象店舗は、八王子大和家／淵野辺大和家／府中大和家／名和大和家です。
店舗情報の詳細は、公式サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部