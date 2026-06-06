麺類注文で「ラーメン無料券」もらえる！横浜家系ラーメン大和家で「大感謝祭2026」が6月6日からスタート

横浜家系ラーメン大和家では、2026年6月6日・7日・12日・13日の計4日間で「大感謝祭2026」を開催します。

全員もらえるのが嬉しい

大和家の看板メニューは、臭みのないコクのある豚骨スープに伝統の醤油ダレと塩ダレが選べる「横浜家系ラーメン」です。加水率を極限まで下げた中太ストレート麺はスープとの相性抜群で、麺の硬さ・味の濃さ・油の量を好みで調整できるので、カスタマイズも楽しめるのが魅力。

開催期間中は、店内利用で麺類を注文すると、「ラーメン無料券」がもらえます。有効期限は26年7月31日まで。

また、「大感謝祭2026」店舗ごと開催日が異なります。

【第1弾】6月6日・7日

6月6日・7日の対象店舗は、昭島大和家／瑞穂大和家／所沢大和家／小作大和家／片倉大和家／万願寺大和家／八王子楢原店／半田大和家です。

【第2弾】6月12日・13日

6月12日・13日の対象店舗は、八王子大和家／淵野辺大和家／府中大和家／名和大和家です。

店舗情報の詳細は、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部