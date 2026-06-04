田村ゆかり、フルアルバム『はんぶんこ。』リリースを記念して、過去作品『Felice』のサブスク・ハイレゾ配信が決定！

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声優アーティスト田村ゆかりが2026年6月3日に待望のフルアルバム『はんぶんこ。』をリリースした。

また発売を記念して、2025年5月にリリースされた前アルバム『Felice』のサブスクリプション・ハイレゾ音源での配信がスタートした。

6月13日からは全国ツアー「田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2026 Tibbar tibbar!」が開催。2026年も精力的に活動を続ける田村ゆかりの今後の展開に注目だ。

●配信情報

『Felice』

サブスク＆ハイレゾ配信開始



配信リンクはこちら

https://tamura-yukari.lnk.to/Felice

●リリース情報

CD ALBUM

『はんぶんこ。』

発売中

品番：TECC-1005

価格：￥4,000（税込）

新曲全11曲収録

●ライブ情報

「田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2026 Tibbar tibbar!」



6月13日（土）埼玉・さいたま市文化センター 大ホール 開場16:00 / 開演17:00

6月14日（日）千葉・松戸森のホール21 大ホール 開場16:00 / 開演17:00

6月21日（日）茨城・水戸市民会館 グロービスホール 開場16:00 / 開演17:00

6月27日（土）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール 開場16:00 / 開演17:00

7月4日（土）広島・広島JMSアステールプラザ 大ホール 開場16:00 / 開演17:00

7月5日（日）福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール 開場16:00 / 開演17:00

7月11日（土）栃木・宇都宮市文化会館 大ホール 開場16:00 / 開演17:00

7月18日（土）千葉・市川市文化会館 大ホール 開場16:00 / 開演17:00

7月19日（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開場16:00 / 開演17:00

7月25日（土）京都・ロームシアター京都 メインホール 開場16:00 / 開演17:00

7月26日（日）兵庫・神戸国際会館 こくさいホール 開場16:00 / 開演17:00

8月6日（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂） 開場17:00 / 開演18:00

8月9日（日）静岡・静岡市清水文化会館マリナート 大ホール 開場16:00 / 開演17:00

8月11日（火・祝）大阪・グランキューブ大阪（大阪国際会議場） 開場16:00 / 開演17:00

8月16日（日）山梨・YCC県民文化ホール 大ホール（山梨県立県民文化ホール） 開場16:00 / 開演17:00

8月22日（土）宮城・トークネットホール仙台 大ホール（仙台市民会館） 開場16:00 / 開演17:00

9月5日（土）東京・SGC HALL ARIAKE 開場16:00 / 開演17:00

9月6日（日）東京・SGC HALL ARIAKE 開場15:00 / 開演16:00

開場/開演時間は変更になる可能性がございます。

チケット料金

全席指定￥11,000（消費税込み）※未就学児入場不可

チケット一般発売中

ローソンチケット：

https://l-tike.com/tamurayukari/

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/tamurayukari-o/

イープラス

https://eplus.jp/tamurayukari/

※取扱公演は各プレイガイドサイトをご確認ください。

※先行販売で完売した公演の一般発売はございません。

関連リンク

田村ゆかりオフィシャルサイト

https://www.tamurayukari.com/

田村ゆかり / TEICHIKU ENTERTAINMENT

https://www.teichiku.co.jp/artist/tamura-yukari/