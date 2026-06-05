前島亜美の新曲「完璧じゃないわたし」が、7月4日より放送開始となるTVアニメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様（生活能力皆無）を陰ながらお世話することになりました』のエンディングテーマに起用される。

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同作は、ギャップあふれるお嬢様の“お世話”から始まるラブコメディ。前島は、同作に登場する伊月と雛子のクラスメイトであり、ムードメーカー的存在の旭可憐役を担当することも決定した。

本楽曲は、7月22日にリリースされる2ndアルバム『POLYPHONY』に収録されるWリード曲のひとつ。前島自身が初めてタイアップ楽曲の作詞を手掛けており、作曲編曲はElements Gardenの4名が担当した。

可愛らしさの中に懐かしさも感じさせるサウンドに乗せて、“高嶺の花”と呼ばれる才女の繊細な心情を描いた楽曲となっている。また、楽曲内には前島にとって初挑戦となるパートも盛り込まれているという。

・前島亜美 コメント

エンディングテーマ「完璧じゃないわたし」を歌唱します、前島亜美です！今回、個人的に初となるタイアップ作品での作詞も担当しました。

原作を読む中で、魅力的なキャラクターから発せられる心に残るセリフの数々にどんどんと作詞の手が進み、作品愛全開で歌詞を書き、歌わせていただきました！

「高嶺の花｣である才女のみんなの繊細な気持ちも、歌にのせられたらと思います。エンディングテーマにも注目よろしくお願いいたします！

（文＝リアルサウンド編集部）