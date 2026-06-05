BTS Jung Kook（ジョングク）カルバン・クラインとのコラボを記念したイベントに登場！「本当に最高です」

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BTSのジョングクが6月4日、カルバン・クラインの原宿 フラッグシップストアにて行われたカルバンクラインとジョングクとのコラボレーション「Jung Kook for Calvin Klein」を祝したイベントに出席した。

■背中部分が特別に「JUNG KOOK」とカスタマイズされた限定アイテムを着用

ジョングクは、背中部分が特別に「JUNG KOOK」とカスタマイズされた「Jung Kook for Calvin Klein」の限定アイテムを身にまといゲストを出迎え、K-POPアーティストでありブランドのフレンズでもあるSEVENTEENのミンギュもデニムジャケットにジーンズを合わせたスタイルでイベントに参加した。

また、安斉星来、駒木根葵汰、塩野瑛久、高橋侃、南雲奨馬、三吉彩花、モーガン蔵人、吉原ひなら（※五十音順）もお祝いに駆け付けた。

イベントは世界最大規模のカルバン・クライン 原宿店で開催。店内は「Jung Kook for Calvin Klein」のカプセルコレクションの核となるバイカー精神を反映した没入型の空間へと変貌を遂げ、その一環として、DJブースを収めた特大のヘルメットインスタレーションも設置さ。DJ GothiccとConductaによるDJセッションも開催された。

イベント終了後も、同店の3階はカプセルコレクションにインスパイアされたデザインのまま、6月6日から6月11日まで公開、コラボレーションの特別な世界観を体感することができる。詳細はカルバン・クライン公式SNSで発表される。

イベントでジョングクはコラボレーションした店舗の感想を聞かれると「なかに入った瞬間、思っていたよりずっと広くて驚きました。それだけ広い空間なのに、細部までたくさんこだわってくださっていて、本当にありがたい」と話し、「本当に最高です」と喜びを露わにした。

Getty Images for Calvin Klein

■ジョングク コメント

Q：カルバン・クライン原宿はアジア初の世界最大旗艦店として昨年夏にオープンしましたが、訪れてみていかがですか？JKさん仕様に染まった店舗の感想も教えてください。

ジョングク：まず、とても素敵に作ってくださって本当にありがとうございます。中に入った瞬間、思っていたよりずっと広くて驚きました。それだけ広い空間なのに、細部までたくさんこだわってくださっていて、本当にありがたいです。まだちゃんと全部を見て回れてはいないんですが、撮影が終わったら一度じっくり見て回ろうと思っています。本当に最高です。

■関連リンク

「Jung Kook for Calvin Klein」特設サイト

https://japan.calvinklein.com/CKJK

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/