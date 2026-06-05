ジグソーパズルでおなじみの「やのまん」から、ディズニー「プチ２ライト カラフル・ゴールドシリーズ」全6種が登場！

『リメンバー・ミー』や『モンスターズ・インク』など、人気作品のキャラクターたちの、きらめく箔印刷のジグソーパズルです。

やのまん ディズニー「プチ２ライト カラフル・ゴールドシリーズ」

価格：各1,650円（税込）

発売日：2026年6月中旬

完成サイズ：16.5×21.5cm

種類：全6種（カラフル・ゴールド／モアナと伝説の海、カラフル・ゴールド／シュガー・ラッシュ、カラフル・ゴールド／モンスターズ・インク、カラフル・ゴールド／リメンバー・ミー、カラフル・ゴールド／エイリアン、カラフル・ゴールド／ニック（タキシード））

取扱店舗：全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイト

やのまんから、ディズニー「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」全6種が登場！

「プチ2ライト（プチプチライト）」とは、やのまんが手がけるミニサイズピースのジグソーパズルシリーズです。

完成サイズも16.5×21.5cmとコンパクト！

特長は、きらめく箔印刷！

金箔を思わせるコールドフォイル印刷を使用したこのパズルは、鮮やかな色彩とグラデーションが楽しめます。

組み立てるほどに輝きが増す、特別感あふれる仕上がりです。

また、プチ２ライトは組み立てやすい300ピースのジグソーパズルです。

ミニサイズのピースで、集中して取り組める達成感と完成後の満足感を楽しめます。

そして、完成したパズルは、のり付け後にプチ２専用インテリアスタンドフレーム（別売）を使ってデスクや棚に飾れます。

箔印刷の特別感あるパズルが、素敵なインテリアになってくれます☆

ラインナップは、『モアナと伝説の海』、『シュガー・ラッシュ』、『モンスターズ・インク』、『リメンバー・ミー』、『トイ・ストーリー』の「エイリアン」、『ズートピア』の「ニック」の6種類！

全種類コレクションして、自分だけの世界を楽しむのもおすすめです☆

大好きなキャラクターを飾れる、箔印刷が煌びやかなジグソーパズル！

ディズニー「プチ２ライト カラフル・ゴールドシリーズ」全6種は、2026年6月中旬より、全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイトにて販売開始です。

©︎Disney ©︎Disney/Pixar

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