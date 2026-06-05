許されない誹謗中傷の標的に…サヨナラ被弾のド軍守護神に向けられた非道な言葉　愛する妻が打ち明けた“MLB投手の現実”

打たれた日にはベンチで悔しさを隠さないスコット(C)Getty Images

守護神はふたたびリードを保てなかった。

現地時間6月4日、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦で、ドジャースは2-3と敗れた。8回裏に追いつかれて迎えた9回裏、クローザーのタナー・スコットを送り出したが、1死無塁の局面から相手主砲ケテル・マルテにサヨナラソロホームランを打たれてしまった。

【動画】サヨナラ満塁弾を浴びた守護神スコットの投球シーン

もっとも、打たれた一球は失投ではなかった。先頭打者のトミー・トロイを空振り三振に切っていたスコットは、マルテに対する初球でインコース低めに97.2マイル（約156.4キロ）の4シームを投球。ゾーンのやや下に食い込んだボールを32歳のスラッガーは、狙いすましたようにスイング。華麗な一振りで左中間スタンドにまで放り込んだ。

試合後、米スポーツ専門局『Sports Net LA』の取材に答えたスコットは「彼に脱帽するしかない」と回答。マルテの打力を認めた上で「もっと内角高めにいくべきだったんだろうね。でも、彼が積極的に振ってくるのは分かっていたし……本当に良い打者だよ」と続けた。

ただ、直近5登板でスコットの防御率は5.40と苦戦が目立つ。同期間中に奪三振率10.80とハイアベレージを維持しながら、踏ん張りきれない展開が続いている。