パリッとした食感でおなじみの日本ハム“シャウエッセン”。日本ハム北海道ファクトリー旭川工場では、長く連なった状態のできたてシャウエッセンを自分の手で収穫し味わう【シャウ狩り】というユニークな体験が無料でできるとSNSで話題になっています。同商品の公式X（@schauessen_nh）が投稿し、1.9万件のいいねを集めています。



【写真】長〜く吊るされたできたてをパリッ!!シャウエッセン狩り

「シャウ狩り」とは？

旭川工場では、加工品の作り方や製造ラインなどの約2時間の見学コースの終盤に、目玉として自分でハサミを使ってシャウエッセンを切り離す体験ができます。スーパーで見慣れたパッケージの姿とは違い、ずらりと吊るされた光景は圧巻です。公式アカウントも「できたてのパリッ！！とした食感と香り、自分で収穫したこともあいまっておいしく感じること間違いなしです！」とアピールしているように、特別な試食タイムを楽しめます。



この投稿に対し、ユーザーからは「発想が天才すぎる」「缶ビール売って」「美味しそう」といった声のほか、「シャウ狩りとかいうパワーワード好きすぎるww」など、インパクトのあるネーミングに対する反響が多数寄せられています。なかには「割高でもいいから缶ビールも売ってほしい」という声もあがっています。



参加するには？ 旭川工場見学の詳細と予約方法

日本ハムの公式サイトに、旭川工場見学について以下の注意書きが掲載されています。予約の際はご注意ください。



【旭川工場】

住所：〒078-8271 北海道旭川市工業団地1条3丁目1番37号

TEL：0166-76-1186 平日8時〜17時

所要時間：2時間

料金：無料





・2026年度の工場見学は4月〜2027年3月までの土曜日（工場稼働日）限定 ※2026年11月〜12月は工場見学を休止

・工場見学は7日前までの要予約（3日前までは予約に空きがあり次第、電話での受付可）

・予約受付は3ヶ月前から



【注意事項】

・見学は小学生以上から参加可能（未就学児は参加不可）

・予約フォームの「予約に関するメモ」欄に参加人数の内訳（大人・高・中・小学生）を必ず記入（未記入時は予約不可）

・予約完了メールが届き次第、予約確定

・10名以上の団体は電話で予約



▽出典：シャウエッセン 公式X／実は、日本ハム北海道ファクトリー旭川工場では、くだもの狩りならぬ「シャウ狩り」ができるんです！