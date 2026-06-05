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ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÆü¤ÎÆÈ¤ê¸À¡×¡ÖJust thinking out loud.¡Ê¤¿¤À¡¢»×¤¤¤Ä¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤À¤±¡Ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ì¥¸¤Î°ìÈÖÃ»¤¤Îó¤òÁª¤ó¤Ç¥ì¥¸¤ËÊÂ¤ó¤À»þ¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖBut then, all of a sudden (¤Ç¤âÆÍÁ³)¡×¡Öthe other 2 lines look like they're moving quicker(Â¾¤Î2Îó¤ÎÊý¤¬Áá¤¯Æ°¤¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ)¡×
¡Öand the line that I am in (¤Ç¡¢»ä¤ÎÎó¤¬)¡×¡Öis taking forever.(°ìÀ¸¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë)¡×
¡ÖIs it only me?¡¡(¤³¤ì¤Ã¤Æ»ä¤À¤±?)¡×¡ÖOr does it happen to everyone?
(¤½¤ì¤È¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤âµ¯¤³¤ë¤³¤È?)¡×
¤½¤·¤Æ¡ÖCause like, everytime I'm at a supermarket (¤¤¤Ä¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤È)¡×¡ÖI always end up regretting my choice... (¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë...)¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
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