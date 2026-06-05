目黒蓮がカナダの大自然の中で放つ“圧倒的な美しさ”！ドアップ横顔や澄んだ瞳、長い手脚が映える佇まいまで披露し「眼福」「発光してる」「鳥肌やばい」「瞬き忘れる…」と反響

【写真＆動画】目黒蓮×ブルガリのスペシャルムービー／『Precious』表紙・誌面カット・未掲載カット

雑誌『Precious』の公式SNSで、目黒蓮（Snow Man）のスペシャルムービーが公開され、注目を集めている。

■目黒蓮、カナダの自然の中でブルガリの煌めきをまとう

投稿では、「BVLGARI×目黒 蓮 自然の神秘と呼応する『ブルガリ』の煌めきに触れて」として、動画を公開した。

動画には、カナダの雄大な自然の中で撮影された目黒の姿が収められている。湖畔を背景にした横顔のアップでは、風になびく長めのヘアと繊細なまなざしが印象的。リングやブレスレット、ネックレスなど、ブルガリのジュエリーをまとい、静かな存在感を放っている。

また、森の中では巨大な木にもたれかかる全身ショットや、苔むした倒木に座る姿も。白のワイドパンツや柔らかなカーディガン、ストライプシャツにデニムを合わせたスタイリングで、自然に溶け込むようなリラックス感と上品さを見せている。

終盤には、ストライプシャツ姿でカメラをまっすぐ見つめるカットも登場。ジュエリーの煌めきと目黒の端正な表情が重なり、短い映像ながらも余韻の残る仕上がりとなっている。

SNSでは「美しすぎる」「王子様」「横顔が芸術」「瞬き忘れる…」「鳥肌やばい」「発光してる」「オーラに圧倒される」「眼福」などの声が寄せられている。

■7月号特別版の表紙にも登場

なお、目黒は『Precious』7月号特別版（6月5日発売）の表紙を飾っている。

『Precious』の公式SNSでは、表紙ビジュアルに加え、紙面カットと同誌未掲載のスペシャルカットも公開されている。